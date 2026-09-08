Verità Nascoste torna su Retequattro: misteri e casi di cronaca in prima serata

Domani sera, Retequattro propone un nuovo appuntamento in prima serata con Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante che porta all'attenzione del pubblico i casi di cronaca più discussi del momento.

La puntata si concentrerà sul caso della giovane Pamela Genini, con particolare attenzione al giallo generato da un'immagine satellitare che potrebbe aver immortalato la profanazione della sua tomba. Un elemento inedito, destinato ad alimentare la discussione attorno a un mistero ancora aperto.

Spazio anche al drammatico femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto a Barberino del Mugello, dove la donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi della premeditazione: secondo alcune testimonianze raccolte nel corso delle indagini, Vella sarebbe stato visto nei pressi dell'abitazione della vittima nei giorni precedenti al delitto.

Un ampio approfondimento sarà dedicato inoltre alla vicenda della famiglia nel bosco, dopo la recente decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Il programma ospiterà il commento dell'avvocato Simone Pillon, che difende la coppia coinvolta, insieme alle considerazioni di Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Attraverso testimonianze e dibattiti, Verità Nascoste offre un quadro completo delle complesse dinamiche che coinvolgono la tutela dei minori e i diritti familiari.

Infine, la trasmissione tornerà ad analizzare il noto caso Garlasco, riportando l'attenzione su una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire storie vere e misteri che continuano a interrogare l'opinione pubblica, all'insegna del giornalismo d'inchiesta.