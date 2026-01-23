Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

“Restare non è sempre amore”: con questa potente premessa, Kid Gamma presenta oggi il suo nuovo singolo “DANNATA GIOVENTÙ”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, pubblicato da Ada Music Italy e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie, segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico per il giovane cantautore e beatmaker palermitano.

Curato nella produzione da Francesco Ingrassia, il singolo è una confessione viscerale, nata tra le mura di una stanza e accompagnata da pensieri notturni, quelli che emergono quando il mondo dorme e la mente non riesce a tacere. Kid Gamma dà voce alla fatica quotidiana del vivere, ai conti che non tornano e alla sensazione di restare immobili mentre tutto intorno cambia. Il risultato è un racconto autentico e diretto, un ritratto senza filtri della vulnerabilità.

“DANNATA GIOVENTÙ” si muove su coordinate pop urban dal tono malinconico ma incisivo, traducendo in musica il disagio e l’inquietudine di una generazione che fatica a trovare equilibrio tra sogni, incertezze e la paura del fallimento. Il brano esplora i temi delle dipendenze emotive, degli errori che si ripetono e del desiderio di andare avanti nonostante la stanchezza emotiva.

Kid Gamma, parlando della sua nuova uscita, rivela il senso profondo del brano come un atto di sincerità verso se stesso e verso chi vive situazioni simili: “È il racconto di chi resta, anche quando scappare sembra l’unica via, di chi sbaglia ogni giorno ma continua a provarci”. More di una semplice canzone, “DANNATA GIOVENTÙ” rappresenta un messaggio condiviso, un abbraccio solidale rivolto a chi, nel caos del presente, continua a cercare la propria strada.

Il singolo è anche il primo estratto dal prossimo disco dell’artista, previsto per i prossimi mesi. Lontano da risposte facili o slogan, Kid Gamma offre una narrazione onesta, quasi cruda, del percorso di crescita, trasformando la difficoltà in consapevolezza e la fragilità in arte.

Nato a Palermo nel 2002, Kid Gamma si avvicina alla musica fin da bambino, studiando pianoforte e diplomandosi al Conservatorio “V. Bellini”. La sua carriera mostra una sorprendente precocità: già nel 2012 riceve la Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e, l’anno successivo, debutta alla Carnegie Hall di New York e alla New York University, ottenendo l’Audience Award. A soli undici anni si esibisce come solista al Teatro Politeama di Palermo, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Dal 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti e nel 2023 intraprende una collaborazione con Pulp Records, aprendo una nuova fase della sua carriera caratterizzata da un’intensa pubblicazione di brani e da una costante evoluzione del proprio linguaggio artistico. Nel 2025 viene inoltre selezionato tra i Newcomers di VEVO Italia, un riconoscimento che conferma la sua crescita e il suo talento nel panorama musicale nazionale.

Con “DANNATA GIOVENTÙ”, Kid Gamma dimostra di essere una delle voci più autentiche e promettenti della nuova scena italiana, capace di trasformare la vulnerabilità in forza e la sincerità in arte. Il suo sguardo lucido e disincantato sul mondo dei ventenni contemporanei fa di questo brano un manifesto intimo e universale allo stesso tempo, specchio di un’intera generazione in cerca di sé stessa.