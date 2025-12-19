La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Connect with us

Il golf paralimpico italiano guarda con decisione al futuro. Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) è stato presentato il nuovo Programma del Settore Paralimpico FIG per il 2026 e firmato l’accordo triennale tra la Federazione Italiana Golf (FIG) e Kia Italia, che diventa Official Automotive Partner del Settore Paralimpico. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e sportivi, che hanno sottolineato l’importanza di una visione strategica centrata sull’inclusione e sulla crescita del movimento golfistico nazionale.

Durante la presentazione, sono intervenuti Cristiano Cerchiai, Presidente FIG; Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia; Simone Rasetti, Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico; e Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG. La giornata si è conclusa con la tavola rotonda “Il diritto di accesso allo sport”, che ha visto la partecipazione di diversi protagonisti del mondo paralimpico e sportivo.

La FIG ha delineato una strategia su più fronti per il 2026, con un approccio parallelo ma convergente: da un lato, la creazione di un Programma Élite dedicato allo sviluppo agonistico di giovani giocatori Under 35, anche provenienti da altre discipline; dall’altro, il potenziamento del legame con INAIL e CIP per offrire a chi ha subito un infortunio una nuova prospettiva di vita, mettendo la tecnologia al servizio dello sport. Previsti inoltre nuovi percorsi di formazione per i tecnici tramite la Scuola Nazionale FIG e un progetto con la startup World4All per la mappatura delle barriere architettoniche nei circoli. L’obiettivo finale è allineare il golf paralimpico italiano agli standard internazionali, con la prospettiva di favorire l’inserimento del golf tra le discipline paralimpiche entro i Giochi del 2036.

La partnership triennale con Kia Italia rappresenta un ulteriore passo avanti. Kia sosterrà la mobilità dei golfisti paralimpici in occasione di raduni e competizioni organizzate dalla FIG, tra cui l’Open d’Italia ProAbili presented by Regione Marche e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità nel 2026.

“Desidero ringraziare Kia per aver condiviso valori e principi ispiratori e per aver creduto nella forza trainante del golf, motore della vita per tanti atleti paralimpici. Su strada, come sul green, il cammino che abbiamo deciso di intraprendere insieme si fonda su concetti come inclusione, accessibilità e sostenibilità. Il rafforzamento del Settore Paralimpico è uno dei punti cardine del progetto di crescita del movimento golfistico italiano. Oltre all’Open d’Italia ProAbili, torneo EDGA che, con il supporto della Regione Marche, tornerà per il terzo anno al Golf Club Conero dal 30 al 31 maggio, la FIG organizzerà anche un Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità nel luglio 2026, con sede di gara da ufficializzare. Si completa così una programmazione agonistica di assoluto rilievo che, in aggiunta, prevede l’83° Open d’Italia al Circolo Golf Torino La Mandria – con il numero record di 10 azzurri con carta per il DP World Tour – dal 25 al 28 giugno, il ritorno del Ladies Italian Open, in programma al Golf Club Milano dal 25 al 27 settembre e la conferma al San Domenico Golf del Sergio Melpignano Senior Italian Open, tappa del Legends Tour con i campioni over 50. Il 2026 non sarà solamente un anno di grandi eventi, ma l’inizio di una nuova era grazie a “GOLFPOP”, Progetto che rivoluzionerà l’approccio a questo sport, facilitando l’approdo di giocatrici e giocatori nei circoli italiani e che, nello specifico, avrà una sua autonoma campagna di marketing mirata a suscitare l’interesse di tutti gli sportivi con disabilità.”

Con queste parole, Cristiano Cerchiai ha sottolineato la portata di un progetto che unisce sport, inclusione e innovazione.

“Siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità nello sport. Con il nostro Kia PV5, un van 100% elettrico progettato per rispondere a ogni esigenza di mobilità, vogliamo rendere possibile a tutti i ragazzi e gli atleti, anche con disabilità, di vivere la passione per il golf. Questa partnership riflette i valori di Kia: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Crediamo che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire le persone, abbattere le barriere e creare opportunità per tutti. Il nostro impegno per la mobilità elettrica non è solo una scelta tecnologica, ma una responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future. Con questa collaborazione, riaffermiamo il valore dell’inclusione come pilastro fondamentale per una società più equa e sostenibile.”

L’intervento di Giuseppe Bitti ha evidenziato il ruolo della tecnologia come leva per l’inclusione. L’intesa FIG-Kia è un segnale concreto di come sport e innovazione possano muoversi insieme verso traguardi comuni.

L’orizzonte del golf italiano per il 2026 si apre così a una stagione di grandi sfide e opportunità, con uno sguardo che va oltre la competizione per abbracciare valori sociali, ambientali e umani destinati a ridisegnare il futuro dello sport paralimpico nel nostro Paese.

