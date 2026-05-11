La Volta Buona: la settimana di storie, volti famosi e rubriche su Rai 1 con Caterina Balivo

Dal 11 al 15 maggio 2026, La Volta Buona su Rai 1 offre storie, personaggi e rubriche con Caterina Balivo. Attualità, spettacolo e consigli ogni pomeriggio.

Prosegue la programmazione di La Volta Buona, il daily show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Rai di Roma. L'appuntamento, che si conferma uno dei punti di riferimento del pomeriggio televisivo, promette una settimana ricca di ospiti celebri, rubriche e storie capaci di emozionare il pubblico. Cinque puntate dedicate ai volti più popolari, alle storie personali e ai fenomeni della società contemporanea, in un mix di interviste, collegamenti e intrattenimento leggero ma attento ai temi attuali.

La settimana si apre con un talk dedicato ai "Segreti di famiglia" e la presenza di Simone Annicchiarico, conduttore e figlio di due icone del cinema italiano come Alida Chelli e Walter Chiari. Ad affiancarlo, la scrittrice Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, per un intenso confronto tra memorie familiari e racconti di vita.

Torna anche la rubrica sulle "truffe amorose", fenomeno sempre più diffuso. Testimonianze dirette di vittime e i commenti di ospiti ed esperti aiuteranno il pubblico a riconoscere ed evitare i rischi legati alle truffe sentimentali. In questa settimana sono attese anche Valeria Marini, con novità musicali, e Laura Efrikian, storico volto della televisione italiana e testimone di un'epoca legata alla musica e ai sentimenti vissuti accanto a Gianni Morandi. La musica sarà protagonista anche con Pupo, amatissimo dal pubblico, oggi impegnato in un nuovo tour musicale.

Come di consueto, nel corso della settimana spazio anche alla salute e al benessere. Il professor Giorgio Calabrese offrirà consigli utili su alimentazione e dieta mediterranea, insieme a ospiti come il conduttore Pino Insegno e l'attore Maurizio Mattioli, celebre per il suo ruolo ne I Cesaroni.

Il racconto della settimana continuerà con altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dell'attualità, e si concluderà con la seguitissima rubrica sulla "Longevità", tra i suggerimenti di esperti e storie capaci di ispirare il pubblico su come vivere meglio e più a lungo.