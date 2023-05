Laetitia Casta è il volto della campagna mare Calzedonia SS23

Calzedonia ha scelto per la prima volta nella sua storia una musa d’oltralpe per rappresentare i suoi valori di bellezza e femminilità. Laetitia Casta, francese con origini italiane, incarna perfettamente l’estrema classe e raffinatezza del DNA Calzedonia, con la sua audacia, sensualità e magnetismo.

La nuova campagna PE 23 Calzedonia esprime la nuova evoluzione del brand, che tende sempre di più all’inclusione in ogni sua forma, rappresentando ogni tipo di femminilità, non solo fisica ma anche in termini di età. La collezione comprende pezzi esclusivi, come quelli della limited edition con catene gold e strass, e costumi da bagno di tendenza, perfetti per le calette o la piscina.

Laetitia è protagonista degli scatti della campagna, tra le onde del suggestivo panorama del Mediterraneo, indossando bikini tie & dye della serie Formentera o il triangolo zebrato della linea Nairobi, ma anche interi sofisticati, bianchi e delicatamente rétro. La collezione estate 2023 Calzedonia è un insieme di suggestioni uniche, caratterizzata da stili e dettagli preziosi, silhouette e fantasie sviluppati in tre linee: Coastal Chic, Summer Festival e Wild Nature.