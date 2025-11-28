Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Nella giornata di ieri, 27 novembre, Lancia ha festeggia 119 anni di storia, design e ingegno tecnico, un traguardo che racconta quasi un secolo e mezzo di evoluzione automobilistica italiana. Fondata a Torino nel 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, la casa automobilistica ha saputo tradurre nel tempo la propria vocazione per l’eleganza e la tecnologia in un linguaggio stilistico sempre attuale, capace di rinnovarsi senza mai snaturare la propria identità.

La prima pietra miliare fu la Lancia 12 HP del 1908, un modello avveniristico che introdusse soluzioni tecniche rivoluzionarie, come il telaio ribassato e la trasmissione a cardano. Da allora la marca ha attraversato epoche cruciali, dalla Lambda e Aurelia agli anni d’oro del dopoguerra, fino all’apprezzatissima Ypsilon dei giorni nostri. Ogni vettura ha rappresentato un capitolo della storia italiana, fondendo ricerca tecnica, linee pulite e cura per il dettaglio.

Nel dopoguerra, la Lancia Aurelia segna una svolta: è la prima vettura di serie al mondo dotata di motore V6, un’innovazione che suggella la reputazione del marchio. Negli anni successivi la casa torinese continua a distinguersi con modelli come Flaminia, Flavia e Fulvia, simboli di raffinatezza e innovazione stilistica. Tra il 1970 e gli anni Ottanta Lancia conquista la scena sportiva mondiale, dominando nei rally con la Stratos, la 037 e la Delta, collezionando ben 15 titoli mondiali rally e 3 titoli endurance Costruttori.

Il marchio non si limita alle competizioni: nel 1985 nasce la Y10, la city car che ridefinisce l’eleganza urbana, aprendo la strada alla Ypsilon, oggi autentico pilastro del mercato italiano. Con quattro generazioni e oltre 37 serie speciali, la Ypsilon continua a incarnare la filosofia di stile e innovazione che distingue Lancia.

L’evoluzione prosegue con la Nuova Ypsilon, emblema della rinascita del brand. Le sue linee fluide si ispirano ai modelli storici, dai fanali rotondi omaggio alla Stratos fino al nuovo sistema tecnologico S.A.L.A., la prima interfaccia intelligente del gruppo Stellantis capace di offrire un’esperienza di guida intuitiva e contemporanea. Disponibile sia in versione elettrica sia ibrida, la Nuova Ypsilon segna l’inizio di una nuova era, accompagnata dalle versioni performanti Ypsilon HF e Ypsilon HF Line, simboli di un linguaggio sportivo rinnovato.

Anche l’impegno sportivo torna protagonista: nel 2025 il marchio è rientrato ufficialmente nel motorsport con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia. Il passo successivo è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, presentata a novembre, che debutterà al Rallye Monte-Carlo 2026 nel campionato WRC2. Una scelta che riporta l’elefantino rosso sulle piste di tutto il mondo, simbolo di continuità e passione.

Il design resta il baricentro di questa lunga storia. Le vetture Lancia si distinguono per la ricerca della semplicità formale e dell’equilibrio tra eleganza e funzione. Modelli come Aurelia B24 Spider, Flaminia o Delta hanno incarnato nel tempo “lo stile italiano”, rendendo il marchio un punto di riferimento culturale e creativo. Oggi la Nuova Ypsilon rinnova questa estetica con materiali riciclati di alta qualità, interni raffinati e un inconfondibile gusto per il dettaglio.

L’identità del marchio è passata anche attraverso l’evoluzione del suo emblema, dal primo logo del 1907 fino alla versione contemporanea, che reinterpreta volante, scudo e lancia in chiave moderna. Simbolo di un marchio che non rincorre il lusso, ma esprime un’eleganza autentica, italiana e senza tempo.

Nel corso dei decenni Lancia ha affascinato non solo gli appassionati d’auto, ma anche il mondo del cinema e dello star system. Dai set della “Dolce Vita” alle pellicole di Dino Risi, Dario Argento e Woody Allen, le vetture del marchio sono diventate icone cinematografiche. L’Aurelia B24 Spider, protagonista de Il sorpasso, resta un simbolo senza età di stile e libertà italiana.

Dalle origini torinesi alla Nuova Ypsilon, Lancia rappresenta oggi la sintesi tra tradizione e rinascita. Il marchio sostiene un nuovo piano strategico decennale, fondato su innovazione, sostenibilità e centralità del cliente, con l’obiettivo di proiettare la propria eredità verso il futuro.

Lancia continua così a celebrare la sua storia, guardando avanti con la stessa passione di Vincenzo Lancia: con coraggio, eleganza e ingegno italiano.