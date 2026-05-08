A Latina la musica giovane protagonista: al via le finali live di LAZIOSound 2026

LAZIOSound 2026 apre le finali live il 15 maggio a Latina con la categoria Urban e Briga ospite speciale. Scopri protagonisti, giuria e opportunità del contest.

LAZIOSound 2026 entra nel vivo con il primo appuntamento live: venerdì 15 maggio a Latina, al Chaos Food Music & Drink, si terrà la finale della categoria Urban, evento centrale del programma regionale che sostiene il talento musicale giovanile. L'ingresso è gratuito e dalle 21:00 sul palco saliranno cinque tra i più promettenti artisti under 35 del Lazio, selezionati tra 720 candidature per offrire uno spaccato della scena Urban. Special guest della serata sarà il cantautore Briga, nome di punta della scena italiana.

Gli artisti in gara per il titolo di miglior Urban 2026 sono: Fedele, Solamente, Mille Para, Lo Sle e Collettivo Poi. Fedele trasforma favole e miti in uno sguardo critico sulla società; Solamente porta un rap dalle nuance dark e profonde; Mille Para è una band energica tutta al femminile con basso e batteria; Lo Sle si distingue per autenticità e coscienza generazionale; Collettivo Poi mescola ironia e influenze che spaziano dal rock al blues.

Le selezioni degli artisti sono state effettuate da una giuria di qualità e il voto online. In commissione spiccano nomi come Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.

La scelta del vincitore della serata avverrà sul posto, affidata a Paolo Vita, Briga e Lela Xein, con il voto determinante anche del pubblico presente, che potrà esprimere la propria preferenza e rendersi protagonista. "LAZIOSound è un'opportunità concreta che la Regione Lazio offre ai giovani per trasformare il talento in futuro. Con l'avvio delle finali live, che toccheranno tutte le province della nostra Regione, entriamo nel cuore di un percorso che ha già coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze del nostro territorio, confermando quanto sia viva e dinamica la scena musicale laziale. La finale della categoria urban a Latina rappresenta un momento importante non solo per gli artisti in gara, ma per tutto il sistema culturale regionale: portiamo la musica nei territori, creiamo occasioni di crescita e valorizziamo nuove energie creative. Investire sui giovani significa investire nella cultura come leva di sviluppo e coesione e continueremo su questa strada!" ha dichiarato l'Assessore Simona Renata Baldassarre.

Il tour delle finali continuerà in tutta la Regione Lazio fino a metà luglio: 21 maggio a Roma per la finale Cantautorato con Irene Grandi ospite d'onore; 22 maggio a Rieti con la finale Elettronica e dj set di Lela Xein; 27 maggio a Viterbo per la Classica; 11 giugno per il Jazz a Latina con esibizione speciale di Stefano Di Battista; 15 giugno a Roma per Interpreti con Alexia special guest. La finalissima è fissata il 15 luglio al Castello di Santa Severa.

Per i vincitori l'esperienza è unica: palchi prestigiosi, promozione discografica, produzione di singolo e videoclip, mentoring su comunicazione, distribuzione e orientamento al mercato musicale grazie al campus di formazione LAZIOSound. Novità di quest'anno: il vincitore o la vincitrice parteciperà di diritto al San Marino Song Contest, trasmesso sulle reti Rai, con un ponte diretto tra il Lazio e il panorama nazionale.

LAZIOSound 2026 si conferma così come trampolino di lancio e laboratorio di creatività per i giovani del territorio, offrendo visibilità, occasioni di confronto e una concreta sponda verso la professionalità musicale.