LAYANA debutta con il singolo inedito Solita Notte dopo X Factor 2025

La giovane cantautrice milanese LAYANA, emersa tra le personalità più interessanti di X Factor 2025, debutta ufficialmente con il suo primo singolo inedito Solita Notte, disponibile da venerdì 15 maggio in tutti gli store digitali.

L'esordio di LAYANA nel panorama musicale arriva dopo un percorso artistico ricco: cresciuta tra Milano e Londra, ha iniziato a studiare canto a soli 8 anni e ha arricchito la propria formazione esplorando scenografia, fotografia, teatro e recitazione. Il suo stile elegante e intenso unisce voce, scrittura, immagine e performance, dando vita a un pop emotivo di grande impatto.

Dopo aver pubblicato alcune cover e aver aperto nel 2024 le date italiane di Jack Savoretti, LAYANA si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a X Factor, dove guidata da Achille Lauro ha conquistato con la sua vocalità fragile e potente, esibendosi in brani come "Blue Jeans" di Lana Del Rey e "The Greatest" di Billie Eilish.

Solita Notte segna ora il suo vero debutto discografico, scritto e prodotto insieme a Dario Mangiaracina nello studio palermitano dell'artista. Il brano rappresenta la fotografia di un amore destinato a consumarsi nel buio di una notte che si ripete, una resa dolceamara dove si resta anche quando tutto inviterebbe a fuggire. La voce di LAYANA trasmette fragilità e forza in un racconto emotivo, sospeso tra consapevolezza e malinconia.

"Solita Notte è la storia di chi accetta di restare ai margini, di chi rimane anche quando tutto spinge ad andare via, scegliendo di perdersi pur di non lasciare. Dentro questa apparente resa si muove però una consapevolezza lucida: nulla è davvero nuovo. Tutti i gesti, i silenzi e le ferite sono già conosciuti. La notte diventa così un luogo emotivo ricorrente, uno spazio in cui tutto si ripete e dove l'amore non salva, non basta, non tiene insieme ma si infrange contro la realtà" racconta LAYANA.

Con questo esordio, la nuova voce milanese si conferma un talento unico, capace di trasformare emozioni e fragilità in arte moderna dal forte impatto visivo e sonoro. La ricerca nell'immagine e nella performance, unita alla sensibilità musicale, fa di LAYANA un'interprete da tenere d'occhio nella scena pop contemporanea.