Le “Vesti” di Chiara IS raccontano delle Donne di Luce

Fluidità e femminilità. Due concetti che si compenetrano, si mischiano, si sovrappongono e creano una sofisticata sinfonia. Le “Vesti” CHIARA IS raccontano delle Donne di Luce. Donne sentimentali e guerriere, felici e malinconiche, ribelli e carismatiche.

Spiriti differenti che si riflettono all’esterno attraverso i loro vestimenti. Abiti che richiamano il passato per la loro manifattura pregiata e allo steso tempo realizzata dalla semplicità di mani antiche.

I tessuti, i ricami, gli intrecci orditi di fili e pizzi si compenetrano in un gioco sartoriale di fattezza perfetta.

Le donne di Luce CHIARA IS sperimentano e allo stesso tempo amano la tradizioni. Gli opposti che non si combattono, ma si amano e hanno bisogno gli uni degli altri per camminare.

GONNA LA MIA SICILIA. Gonna in Cady, con fascia elastica in vita. Caratterizzata da lavorazione a plissé e da un gioco di fasce di pizzo colorato. I colori della Sicilia. Prezzo euro 700

GONNA DI BURGOS Gonna ampia caratterizzata dalla lunghezza alle caviglie e rifinita a mano con pizzo. Rievocazione del Cristo di Burgos, con il corpo nudo fino al bacino e coperto dai fianchi fino alle caviglie da una veste bianca, orlata da una larga fascia a merletti. Un’icona singolare di cui Scicli è custode. Prezzo al pubblico euro 730.

ABITO ANNA. L’abito Anna, in seta senza manica, è lungo e incrociato con scollo a V. Ha una linea morbida e leggera e ti avvolge con eleganza. Proposti tutti i colori della seta. Prezzo euro 700

