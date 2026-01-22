Lepas inaugura a Giacarta il suo primo showroom mondiale e punta all’espansione globale

Il 19 gennaio 2026 segna una data storica per Lepas, il nuovo marchio di veicoli elettrici del gruppo Chery. L’azienda ha inaugurato ufficialmente a Giacarta, in Indonesia, il suo primo showroom al mondo, aprendo un nuovo capitolo nel panorama internazionale dei veicoli a nuova energia (NEV).

La cerimonia di apertura, tenutasi nel quartiere MAS Kelapa Gading, ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo indonesiano, giornalisti, influencer e partner commerciali, oltre alla presenza della vincitrice di Miss Universo Indonesia 2025. L’evento ha rappresentato un momento di grande rilevanza per la strategia di crescita del marchio, che mira a consolidarsi a livello globale con una rete coerente e standard elevati di qualità e design.

Lo showroom, caratterizzato da un’architettura moderna e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, ha messo in mostra il modello di punta Lepas L8. Questo veicolo, simbolo di eleganza e innovazione, è stato uno dei protagonisti della giornata inaugurale. I visitatori hanno potuto vivere una esperienza immersiva e interattiva grazie ad AiMOGA, il robot intelligente che ha accolto e guidato gli ospiti all’interno dello spazio espositivo, offrendo informazioni e assistenza personalizzata.

Gli intervenuti hanno sottolineato come “dall’accoglienza intelligente del robot all’esperienza futuristica della cabina, lo showroom integri perfettamente la tecnologia con un’estetica raffinata, lasciando un’impressione duratura”. Un altro momento simbolico dell’inaugurazione è stato il cosiddetto Lepas Time Capsule Moment, che ha rappresentato l’impegno del marchio verso innovazione, qualità e sostenibilità, valori alla base della sua visione a lungo termine.

Zeng Shuo, presidente e amministratore delegato di Lepas Indonesia, ha dichiarato: “La presenza dello showroom MAS Kelapa Gading rafforza l’impegno di Lepas a costruire il marchio in modo sostenibile, attraverso una rete coerente, la qualità del servizio e l’esperienza del marchio”.

Dal suo debutto come marchio indipendente nell’aprile 2025, Lepas ha intrapreso un percorso di forte espansione internazionale. Ha partecipato a saloni dell’auto di primo piano come il GIIAS in Indonesia e quello di Torino, ha siglato accordi con distributori negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait e ha organizzato eventi di presentazione e collaborazione in Sudafrica. Questi passi hanno consolidato la presenza del brand in aree strategiche quali il Sud-Est asiatico, l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

L’Italia riveste un ruolo centrale nella prossima fase di espansione: a partire da giugno 2026, Lepas avvierà la costruzione di una rete di vendita nazionale, con showroom e spazi espositivi progettati secondo gli stessi principi architettonici adottati a livello globale.

Con l’apertura del suo primo showroom mondiale, Lepas non celebra solo un traguardo, ma definisce anche un modello operativo internazionale replicabile, destinato a guidare lo sviluppo futuro del marchio. L’obiettivo è chiaro: consolidare la propria posizione nel mercato globale delle auto elettriche, unendo design, tecnologia e sostenibilità.

Guardando al futuro, Lepas intende continuare a integrare innovazione tecnologica ed estetica, offrendo esperienze di mobilità eleganti e sostenibili. L’azienda punta così a inaugurare una nuova era per i viaggi quotidiani, in cui l’elettrificazione incontra lo stile, confermando la vocazione del gruppo Chery a rappresentare un punto di riferimento nel settore automotive mondiale.