Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Con il lancio della piattaforma intelligente LEX, Lepas – il nuovo marchio di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery – segna un passo decisivo verso la mobilità del futuro. Presentata a Milano il 23 gennaio 2026, LEX introduce un concetto completamente rinnovato di esperienza di guida, fondato su eleganza, efficienza e intelligenza tecnologica.

Lepas LEX nasce come piattaforma di riferimento per la nuova generazione di veicoli a energia alternativa, concepita per garantire un equilibrio tra prestazioni, comfort e sostenibilità. Basata sulla moderna architettura elettronica ed elettrica EEA 5.1, LEX offre una struttura integrata a doppia zona e doppio centro di controllo, che permette aggiornamenti software continui e interoperabilità completa dei dati. Questa architettura consente un passaggio naturale dai veicoli a combustione interna a quelli elettrici, riducendo drasticamente l’ansia da autonomia e favorendo una transizione fluida verso la nuova mobilità.

Il lavoro del team europeo di ingegneri Lepas ha portato alla creazione di una scocca intelligente che integra sospensioni idrauliche attive con ammortizzatori elettronici. Tale configurazione, unita a una rigidità torsionale della carrozzeria pari a 23.800 N·m/deg, consente ai modelli basati su LEX di offrire il comfort tipico di una limousine e la reattività di un’auto sportiva. Il risultato è una sintonia perfetta tra conducente e macchina, dove l’eleganza di guida diventa un tratto distintivo dell’esperienza Lepas.

Sul piano energetico, la piattaforma LEX supporta motorizzazioni multiple, tra cui soluzioni ibride plug-in (PHEV) ed elettriche pure. Nelle versioni ibride, il motore a combustione interna raggiunge un’efficienza termica del 45,79%, mentre i consumi si attestano su appena 4,9 l/100 km in modalità di mantenimento della carica. Il sistema di ricarica ultraveloce da 800V riduce i tempi di ricarica delle batterie, rendendo l’operazione rapida e intuitiva come il rifornimento tradizionale. A questo si aggiunge un sistema a pompa di calore a doppia alimentazione che garantisce prestazioni costanti anche in condizioni climatiche estreme, fino a –40°C.

L’aspetto intelligente della piattaforma si manifesta attraverso un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida. Grazie all’architettura EEA 5.1, LEX integra sistemi come APA/RPA per il parcheggio automatico e da remoto, VPD per il valet parking e H-NOA per la guida assistita in autostrada, offrendo una gestione intuitiva delle diverse situazioni stradali. L’esperienza di bordo è ulteriormente arricchita da tecnologie sensoriali su cinque dimensioni, inclusi impianti audio premium, vetri a doppio strato e sistemi di purificazione dell’aria a ioni negativi.

Lepas ha concepito la piattaforma LEX come base per una famiglia completa di modelli, tra cui Lepas L8, L6 e L4, destinati a coprire segmenti differenti e a soddisfare le preferenze di un pubblico internazionale sempre più diversificato. Grazie alla compatibilità multi-powertrain e alla capacità di adattarsi rapidamente ai mercati globali, LEX consente al marchio di sviluppare veicoli elettrici, ibridi e con alimentazioni alternative senza rinunciare alla coerenza stilistica e funzionale.

Con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte annualmente e più di un milione destinate ai mercati esteri, il Gruppo Chery consolida così la propria posizione di leader mondiale tra i produttori cinesi nel campo dell’automotive. Lepas, forte di questa competenza industriale e tecnologica, porta sul mercato una visione globale e sofisticata della mobilità a nuova energia: un equilibrio tra efficienza, innovazione e piacere di guida che definisce il concetto stesso di “eleganza intelligente”.