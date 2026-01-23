Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Published

Con il lancio della piattaforma intelligente LEX, Lepas – il nuovo marchio di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery – segna un passo decisivo verso la mobilità del futuro. Presentata a Milano il 23 gennaio 2026, LEX introduce un concetto completamente rinnovato di esperienza di guida, fondato su eleganza, efficienza e intelligenza tecnologica.

Lepas LEX nasce come piattaforma di riferimento per la nuova generazione di veicoli a energia alternativa, concepita per garantire un equilibrio tra prestazioni, comfort e sostenibilità. Basata sulla moderna architettura elettronica ed elettrica EEA 5.1, LEX offre una struttura integrata a doppia zona e doppio centro di controllo, che permette aggiornamenti software continui e interoperabilità completa dei dati. Questa architettura consente un passaggio naturale dai veicoli a combustione interna a quelli elettrici, riducendo drasticamente l’ansia da autonomia e favorendo una transizione fluida verso la nuova mobilità.

Il lavoro del team europeo di ingegneri Lepas ha portato alla creazione di una scocca intelligente che integra sospensioni idrauliche attive con ammortizzatori elettronici. Tale configurazione, unita a una rigidità torsionale della carrozzeria pari a 23.800 N·m/deg, consente ai modelli basati su LEX di offrire il comfort tipico di una limousine e la reattività di un’auto sportiva. Il risultato è una sintonia perfetta tra conducente e macchina, dove l’eleganza di guida diventa un tratto distintivo dell’esperienza Lepas.

Sul piano energetico, la piattaforma LEX supporta motorizzazioni multiple, tra cui soluzioni ibride plug-in (PHEV) ed elettriche pure. Nelle versioni ibride, il motore a combustione interna raggiunge un’efficienza termica del 45,79%, mentre i consumi si attestano su appena 4,9 l/100 km in modalità di mantenimento della carica. Il sistema di ricarica ultraveloce da 800V riduce i tempi di ricarica delle batterie, rendendo l’operazione rapida e intuitiva come il rifornimento tradizionale. A questo si aggiunge un sistema a pompa di calore a doppia alimentazione che garantisce prestazioni costanti anche in condizioni climatiche estreme, fino a –40°C.

L’aspetto intelligente della piattaforma si manifesta attraverso un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida. Grazie all’architettura EEA 5.1, LEX integra sistemi come APA/RPA per il parcheggio automatico e da remoto, VPD per il valet parking e H-NOA per la guida assistita in autostrada, offrendo una gestione intuitiva delle diverse situazioni stradali. L’esperienza di bordo è ulteriormente arricchita da tecnologie sensoriali su cinque dimensioni, inclusi impianti audio premium, vetri a doppio strato e sistemi di purificazione dell’aria a ioni negativi.

Lepas ha concepito la piattaforma LEX come base per una famiglia completa di modelli, tra cui Lepas L8, L6 e L4, destinati a coprire segmenti differenti e a soddisfare le preferenze di un pubblico internazionale sempre più diversificato. Grazie alla compatibilità multi-powertrain e alla capacità di adattarsi rapidamente ai mercati globali, LEX consente al marchio di sviluppare veicoli elettrici, ibridi e con alimentazioni alternative senza rinunciare alla coerenza stilistica e funzionale.

Con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte annualmente e più di un milione destinate ai mercati esteri, il Gruppo Chery consolida così la propria posizione di leader mondiale tra i produttori cinesi nel campo dell’automotive. Lepas, forte di questa competenza industriale e tecnologica, porta sul mercato una visione globale e sofisticata della mobilità a nuova energia: un equilibrio tra efficienza, innovazione e piacere di guida che definisce il concetto stesso di “eleganza intelligente”.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Giochi

La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

Motori

Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Motori

MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Motori

Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Spettacolo

RVSSIAN: fuori oggi “CHIEF KEEF” con SFERA EBBASTA e SKILLIBENG

Spettacolo

Toyota sponsor ufficiale del tour europeo dei December 10 per il lancio della nuova Aygo X Hybrid

Motori

Honda rinnova le sue icone: Monkey 125, Dax ST125 e Super Cub C125 arrivano nelle versioni 2026

Spettacolo

MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

Motori

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruote

Motori

Renault Captur si rinnova con il nuovo motore ECO-G 120 CV: più autonomia ed efficienza

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Mazda inaugura il 2026 con una nuova iniziativa promozionale che punta a rendere ancora più accessibile la sua gamma di modelli più iconici. Con...

11 ore ago

Giochi

La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

La prossima generazione di auto sportive marchiate TOYOTA GAZOO Racing conquista il mondo dei videogiochi. La GR GT3, nuovo modello di punta di TGR,...

11 ore ago

Motori

Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Leapmotor prosegue la propria espansione nel mercato italiano con l’introduzione di due nuove varianti del suo SUV elettrico di punta, la C10. A partire...

11 ore ago

Motori

MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

La nuova MINI Paul Smith Edition nasce dall’incontro tra il design iconico di MINI e l’inconfondibile linguaggio creativo di Paul Smith, sintetizzato nel celebre...

13 ore ago