L’estate di MagicLand: avventure, cultura e divertimento per tutta la famiglia

L’estate 2024 promette di essere un periodo indimenticabile per MagicLand, il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia. Con un programma ricco di novità entusiasmanti e un tributo a uno dei più grandi attori italiani, MagicLand si prepara a conquistare il cuore di grandi e piccini.

Sabato 13 luglio, durante l’evento di presentazione delle iniziative estive, è stata inaugurata la mostra “Alberto Sordi e i suoi amici artisti”. Allestita presso il foyer del Gran Teatro, la mostra rende omaggio al leggendario attore attraverso una raccolta di scatti emozionanti. Curata da Igor Righetti, giornalista, conduttore Rai e cugino di Sordi, l’esposizione rappresenta un viaggio alla scoperta dell’uomo e del mito. Le immagini, provenienti dall’archivio di famiglia del curatore e da Reporters Associati & Archivi di Alessandro Canestrelli, immortalano Sordi con celebri colleghi e amici come Vittorio De Sica, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Brigitte Bardot e David Niven.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione della cultura da parte di MagicLand, che si impegna a offrire al pubblico non solo divertimento, ma anche esperienze di grande valore culturale.

Gli amanti dell’acqua non potranno fare a meno di tuffarsi tra le Onda del Caribe, la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati situata all’interno di MagicSplash, che quest’anno si trasforma in un vero paradiso caraibico con una tematizzazione ancora più ricca. Non solo, tutti gli ospiti del parco acquatico troveranno ombra e refrigerio nella Playa del Sol, la spiaggia principale attrezzata con centinaia di lettini ed ombrelloni in paglia naturale prenotabili online, e realizzata con oltre 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima che, grazie alle sue speciali caratteristiche, è refrattaria all’assorbimento del calore rimanendo piacevolmente fresca anche sotto il sole cocente.

Per gli amanti del benessere è a disposizione l’area Wellness & Spa di Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio ed una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati e composta da 370 mc di acqua, dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti ed anche una spiaggia effervescente. Per la nuova stagione 2024 quest’area sarà aperta anche ai più piccoli, che potranno divertirsi in sicurezza mentre i genitori si rilassano.

MagicSplash offre anche un’oasi esclusiva: l’area ad accesso riservato di Playa Paraiso. Qui gli ospiti potranno prenotare una delle 6 cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale che possono ospitare fino a 6 persone. Ogni cabana dispone di una spiaggia privata e diversi comfort necessari per un soggiorno indimenticabile: frigorifero con bibite a disposizione, un ventilatore, divanetti, cassetta di sicurezza privata, lettini e teli mare. Per un’esperienza ancora più lussuosa, due di esse sono dotate anche di vasca idromassaggio privata.

Oltre al divertimento acquatico e al relax sotto il sole, MagicSplash ha in serbo per i suoi visitatori un’altra novità: a partire da luglio, presso El Chiringuito, il chiosco bar principale del Parco, dalle ore 18 e fino all’imbrunire sarà possibile gustare aperitivi sfiziosi, sorseggiare un cocktail e godersi l’area Bayahibe, una vera e propria oasi di pace immersa nella vegetazione tropicale.