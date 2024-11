Levi’s e CLOT collaborano ancora una volta per una collezione total black

Dopo il successo della collezione del 2023, Levi’s e CLOT si uniscono di nuovo per presentare una nuova linea che celebra il loro legame culturale attraverso una palette audace e completamente nera. La collezione Levi’s x CLOT, con il suo stile total black, è composta da tre capi distintivi che combinano l’estetica streetwear con il classico denim Levi’s, creando un look d’impatto perfetto per la stagione invernale.

Il primo capo della collezione è il Levi’s x CLOT UNIONRAIL 501, un jeans nero caratterizzato da elementi che richiamano la cultura hip-hop di strada. Le iconiche strisce paisley in rosso, nero e verde, presenti sulla parte posteriore della gamba sinistra, rendono omaggio al design originale, rivitalizzandolo in una combinazione audace e ricercata. Con un taglio a gamba dritta, vita media e vestibilità rilassata, questi jeans uniscono stile e comfort grazie al denim 100% cotone lavato da 14 oz. Gli strappi e le patch in flanella e bandana presenti sulla parte anteriore aggiungono un ulteriore tocco grintoso, mentre il lavaggio del tessuto non solo rende il capo più morbido, ma ne aumenta la resistenza.

A completare la collezione troviamo la Levi’s x CLOT Padded Western Shirt, una camicia imbottita che fonde elementi del design western con dettagli ispirati alla tradizione cinese. Realizzata in denim nero lavato, questa camicia presenta una chiusura con nodi cinesi, che ne sottolinea il fascino culturale, e una fodera in flanella a quadri che assicura un tocco di calore e stile. Il taglio ampio e la vestibilità comoda la rendono perfetta per affrontare i climi più rigidi, senza rinunciare all’eleganza.

Infine, la Levi’s x CLOT Chinese Button Fastening Hoodie è pensata per chi cerca uno stile casual ma ricercato. La felpa è realizzata in pile pesante, con un cappuccio foderato e una chiusura cinese con bottoni che decora la scollatura. Il tocco finale è dato dal logo CLOT ricamato sulla manica sinistra, che aggiunge un accento contemporaneo e distintivo.

La collezione Levi’s x CLOT rappresenta un equilibrio perfetto tra stile urbano e influenze culturali, offrendo capi unici che uniscono comfort, estetica e qualità in un look total black.