AVANT TOI svela la collezione SS'27 Tracce di Memoria a Pitti Immagine Uomo

AVANT TOI presenta la nuova collezione SS'27 Tracce di Memoria in occasione di Pitti Immagine Uomo, portando in scena una narrazione che prende spunto dai paesaggi mediterranei, dalle antiche Vie del Sale e dal valore del gesto artigianale.

La collezione interpreta un'eleganza rilassata e contemporanea attraverso texture materiche, lavorazioni manuali e una palette naturale che richiama terra, vento e mare, confermando l'approccio distintivo del brand alla ricerca tessile e alla sperimentazione.

Ogni capo è concepito come una traccia visibile di memorie che raccontano la cultura e la bellezza del Mediterraneo. I tessuti materici e i dettagli realizzati a mano testimoniano l'impegno di AVANT TOI per una moda consapevole, tra innovazione e tradizione. La palette scelta si ispira agli elementi naturali, evocando le sfumature di paesaggi autentici e senza tempo.

Questa nuova proposta si distingue per l'attenzione dedicata alle lavorazioni artigianali, valorizzando tecniche passate e la ricerca sui materiali, tipica dell'identità AVANT TOI. Il risultato è una collezione che coniuga raffinatezza e funzionalità, vestendo un uomo che cerca autenticità anche nell'everyday wear.

La partecipazione a Pitti Immagine Uomo conferma il ruolo centrale di AVANT TOI nel panorama della moda maschile, sottolineando il dialogo continuo tra patrimonio culturale e sperimentazione stilistica. Con Tracce di Memoria, la maison riafferma la propria capacità di innovare restando fedele alle proprie radici.