Maddalena lancia il nuovo singolo pop 'EI MADDALENA': introspezione e leggerezza

Maddalena è pronta a conquistare le radio e le piattaforme digitali con il suo nuovo singolo EI MADDALENA, una traccia pop coinvolgente e intensa che sarà disponibile da domani, venerdì 8 maggio 2026. Il brano, prodotto da CanovA, rappresenta una svolta importante nella carriera della giovane cantautrice romana, distinguendosi per la sua identità forte e per una scrittura che alterna ironia e profondità.



EI MADDALENA si presenta come un racconto autobiografico capace di aprirsi a una dimensione universale. L'artista osserva se stessa, si mette in discussione e si interroga, offrendo così uno specchio in cui ognuno può riconoscersi. Con uno stile fresco e moderno, Maddalena riesce a trasformare esperienze intime in sentimenti condivisi.



Nel suo racconto sul brano, Maddalena spiega: In questa canzone c'è la mia caoticità, la mia energia, i miei gusti musicali, i miei riferimenti artistici. Mi sono ispirata al pendolo di Schopenhauer, la celebre metafora che racconta la vita come un'oscillazione continua tra noia - quel vuoto che inquieta e spaventa - e dolore, che qui si fa 'rumore', perché 'voglio fare musica pop e amo la Rettore', materia viva da trasformare in musica. In mezzo, esistono lampi brevissimi: istanti di felicità che non durano, ma illuminano. Sono rari, sì, ma sono il vero sapore dell'esistenza. Questo brano nasce per invitarci a riconoscerli, a fermarli con lo sguardo, a ringraziarli e a dar loro un valore infinito. Voglio pensare mentre ballo e mentre sbaglio, datemi 'un centro, ma senza troppa gravità'.



Attualmente Maddalena sta lavorando al suo primo progetto musicale, collaborando con produttori come CanovA, Raffaele "Rabbo" Scogna e Emanuele Nazzaro, nomi noti nel panorama musicale italiano. Si è già distinta sui palchi aprendo alcune date del PalaJova e dei concerti di Cristiano De André, confermandosi tra le voci emergenti più interessanti del live nazionale.



Maddalena Morielli, classe 1998, unisce nei suoi brani il gusto vintage di artisti come Battiato alla modernità di Lana del Rey, offrendo testi densi su una base elettronica raffinata. Dopo l'esordio nel 2021 con "Anxiety is a modern cliché", ha intrapreso un percorso di ricerca personale e professionale, laureandosi in filosofia estetica a Roma e trasferendosi poi a Milano per dedicarsi totalmente alla musica. Nel 2024 è stata finalista ad Area Sanremo con "Sogni d'oro e d'argento" e ha partecipato a numerosi eventi live di rilievo, consolidando la sua posizione sulla scena musicale nazionale.



Il nuovo singolo EI MADDALENA segna un nuovo capitolo nella carriera della cantautrice, pronta ad affermarsi come una delle voci più promettenti nel panorama pop italiano.