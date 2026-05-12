Manutsa e Ennio lanciano Manifesto: musica e denuncia dai finalisti di The Voice

Manutsa ed Ennio tornano dopo The Voice Generations con Manifesto, un singolo che unisce tematiche sociali e musica siciliana dal 15 maggio in radio e digitale.

Manutsa e Ennio, la coppia di cantautori siciliani che ha conquistato il pubblico nella finale della seconda edizione di The Voice Generations, tornano alla ribalta musicale con Manifesto, il nuovo singolo disponibile in radio e digitale dal 15 maggio.

Il brano è un grido civile che trasforma il dolore della guerra in una presa di coscienza collettiva. Tra maree di silenzio, infanzie spezzate e immagini che feriscono la memoria, il brano denuncia l'indifferenza e smaschera le narrazioni che tentano di rendere accettabile la violenza. È un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, prendere parola e opporsi, nella consapevolezza che ogni vita conta e che nulla di tutto questo deve diventare normale.

Il duo si è distinto durante il celebre talent show per autenticità e originalità, arrivando in finale con una toccante interpretazione di Al di là dell'amore di Brunori Sas. La loro partecipazione è stata segnata da un forte impegno sociale, soprattutto contro la violenza e la tragedia delle morti in mare, trasformando la propria arte in un vero manifesto di denuncia e consapevolezza.

Manifesto è scritto da Manutsa e prodotto da Roberto Terranova presso ErrEstudio per Jacklab Records, con il supporto di Ivano Zanotti alle batterie e percussioni e il mastering di Giovanni Versari. La canzone s'intreccia con il percorso di Manutsa, cantautrice siciliana che unisce tradizione e contemporaneità, arricchendo la scena musicale con influenze popolari, ricerca sonora e grande attenzione alle tematiche sociali.

Nel suo percorso, Manutsa si è distinta a livello nazionale: tra i riconoscimenti più importanti, la cinquina finale della Targa Tenco 2022 come miglior album in dialetto, il Premio Folk & World Nazionale 2022 e il Premio Rosa Balistreri 2025, riservato a chi rinnova la tradizione musicale con originalità e forza.

Ennio Mustazza, invece, porta una solida esperienza pop-rock forgiata sul palco con numerose band siciliane. Finalista a The Voice Generations 2026, Ennio ha calcato anche i palchi di Area Sanremo e del Sicilia Jazz Festival 2025. Voce e presenza scenica decise, è oggi impegnato nello sviluppo del suo progetto musicale solista.

Il rilascio di Manifesto sottolinea l'attenzione di Manutsa e Ennio verso una musica che sa emozionare ma anche far riflettere. Il singolo si propone come esempio di come l'arte possa farsi veicolo di valori e speranze, invitando il pubblico a non restare indifferente di fronte alle ferite della società.