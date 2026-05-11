Maria Chiara Giannetta protagonista su Sky TG24: il coraggio di Rosa Elettrica

Maria Chiara Giannetta è la protagonista della nuova puntata di Stories su Sky TG24, in onda l'11 maggio alle 21:00 e disponibile anche su Sky Arte e on demand. L'attrice si racconta in un'intervista intima condotta da Omar Schillaci, affrontando non solo il suo percorso professionale ma anche aspetti personali e profondamente umani.



La conversazione si apre su Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, nuova serie Sky Original dove Giannetta interpreta una trentenne sospesa tra dovere e istinto. "In 'Rosa Elettrica' provo a rappresentare la mia generazione: interpreto una ragazza che vive senza rischi finché non è costretta a seguire l'istinto. Sento di conoscere Rosa perché anche io ero così", racconta l'attrice. Il viaggio della protagonista la porta ad accettare una missione fuori dagli schemi: gestire un giovane camorrista che la costringerà a rimettersi in discussione.



La serie, girata senza green screen tra Ferrara, Ravenna, Trentino, Gaeta e Napoli, trasforma il set in una vera e propria esperienza on the road. "Abbiamo girato tutta Italia. Ho guidato mille auto e girare le scene d'azione è stato divertentissimo", confida Giannetta, sottolineando la dimensione dinamica e realistica del progetto.



L'intervista ripercorre anche le origini pugliesi dell'attrice e i primi passi nel mondo della recitazione, accesi dalla scoperta della musica e del teatro estivo a Sant'Agata di Puglia. "Tutto è iniziato a Sant'Agata di Puglia. Ero una bambina. Sentivo la musica dalla porta accanto. Provavano musical. Sono salita sul palco e non sono più scesa", ricorda.



Giannetta si apre su aspetti privati della sua crescita: una famiglia numerosa tra Foggia e l'Umbria, la ricerca di uno spazio personale in una casa affollata, il ruolo della terapia come chiave di cambiamento e accettazione. "Ho imparato a volermi bene grazie alla terapia: se non sei pronto a dare, non puoi neanche ricevere. Non parlo più di errori ma di scelte: ogni percorso umano è figlio di quelle scelte".



L'attrice non nasconde i suoi interessi e passioni. Ama Harry Potter e i giochi da tavolo, in particolare Lupus in Fabula, e considera la musica e i rituali come strumenti per ritrovarsi. "Canto Mina sotto la doccia e mi ritiro in Umbria quando ho bisogno di ricaricarmi".



Il racconto include il successo con Don Matteo, il legame con Maurizio Lastrico, i riconoscimenti ottenuti per Blanca e il desiderio di approfondire i personaggi attraverso un reale coinvolgimento con le storie che interpreta.



Sul suo percorso personale, Giannetta rivela: "Oggi, la mia ricerca della felicità ha trovato un luogo fisico: dopo il Covid ho investito in una casa in campagna, in Umbria, un luogo che mi aiuta a tornare a terra con la mia famiglia e i miei amici".



L'intervista mostra così il volto autentico di una delle interpreti più amate della sua generazione, capace di unire energia, autoironia e profondità emotiva. Stories: Maria Chiara Giannetta - Play the Game andrà in onda lunedì 11 maggio alle 21:00 su Sky TG24, sabato 16 maggio alle 12:00 su Sky Arte e sarà sempre disponibile on demand o in podcast sulle principali piattaforme.