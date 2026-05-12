Massimo D'Alema ospite a Realpolitik: focus su politica e caso Garlasco

Massimo D'Alema sarà protagonista domani sera a Realpolitik, il talk di prima serata condotto da Tommaso Labate su Retequattro. Il noto esponente politico interverrà per commentare i principali temi dell'attualità politica nazionale e internazionale, proponendo la sua lettura dei fatti che stanno animando il dibattito politico in queste settimane.

La puntata del 13 maggio darà inoltre ampio spazio al caso di cronaca che continua a scuotere l'opinione pubblica: il delitto di Garlasco. Verranno infatti forniti tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il programma promette approfondimenti sulle ultime evoluzioni investigative e sulle prospettive processuali di un caso che negli ultimi anni ha registrato numerosi colpi di scena.

Come di consueto, Realpolitik offrirà il commento tagliente di Giampiero Mughini e presenterà i sondaggi a cura di Alessandra Ghisleri, offrendo al pubblico dati aggiornati sull'orientamento dell'elettorato e sulle principali tendenze sociali.

La serata vedrà la partecipazione di altri ospiti autorevoli come Andrea Orlando, Augusta Montaruli e Lucia Annunziata, per un confronto approfondito e plurale sulle dinamiche che stanno segnando la politica e la cronaca italiana. L'appuntamento si preannuncia ricco di spunti e dibattiti di grande interesse.