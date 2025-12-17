Connect with us

Max Pezzali annuncia il suo primo tour europeo: “Max Forever – Goes to Europe 2026”

Max Pezzali apre un nuovo capitolo della sua carriera live. Dopo il successo straordinario dei concerti negli stadi italiani e in attesa della tournée estiva del 2026, l’artista ha annunciato il suo primo tour europeo dal titolo “Max Forever – Goes to Europe 2026”. Otto date speciali in aprile porteranno la sua musica in alcune delle principali città del continente, in un viaggio che precederà la maratona di concerti estivi negli stadi italiani.

“Max Forever – Goes to Europe 2026” segna il debutto internazionale del cantante come headliner di un tour europeo, prodotto da Vivo Concerti. Le città coinvolte saranno: Londra, Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Koper, Barcellona e Madrid. L’appuntamento inaugurale è fissato per il 14 aprile 2026 all’O2 Academy Brixton di Londra, seguito il 17 aprile da Ginevra (Arena), il 19 aprile da Zurigo (Hallenstadion), il 21 aprile da Bruxelles (Forest National), il 22 aprile da Parigi (Le Zénith), il 24 aprile da Koper (Arena Bonifika), il 27 aprile da Barcellona (Razzmatazz 1) e il 28 aprile da Madrid (La Riviera).

Parlando di questa nuova avventura, Max Pezzali ha spiegato: “In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero. Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà diverse città europee, con l’obiettivo di condividere emozioni, storie e canzoni senza confini. Un tour che sarà prima di tutto un momento di festa, di incontro e di divertimento, all’insegna della musica e di quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino. E poi? Sarà un modo per scaldarci in attesa del grande tour negli stadi italiani della prossima estate.”

Il tour europeo sarà seguito da “Max Forever – Gli Anni D’Oro – Stadi 2026”, una lunga tournée estiva che porterà Pezzali negli stadi italiani a partire dal 7 giugno 2026 con la data zero di Lignano Sabbiadoro, già sold out. Il calendario proseguirà con due date a Torino (13 e 14 giugno), Napoli (19 giugno), Roma (23 e 24 giugno), Bologna (27 e 28 giugno), Messina (1 e 2 luglio), Bari (5 luglio), Padova (8 e 9 luglio) e chiusura con un doppio appuntamento a Milano (11 e 12 luglio) allo Stadio San Siro.

Un doppio progetto live pensato per unire il pubblico italiano in patria e all’estero, celebrando più di trent’anni di carriera e una serie di brani che hanno segnato intere generazioni. L’artista si prepara così a un 2026 all’insegna dell’energia live, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della musica italiana.

I biglietti per le date europee saranno disponibili da dicembre 2025, con pre-sale locali in alcune città. Tutte le informazioni sui circuiti di vendita ufficiali sono disponibili sui canali ufficiali dell’organizzazione. L’organizzatore raccomanda di evitare l’acquisto di biglietti da fonti non autorizzate.

Con “Max Forever – Goes to Europe 2026” e “Max Forever – Gli Anni D’Oro – Stadi 2026”, Max Pezzali conferma il suo legame profondo con il pubblico e la sua voglia di condividere, ancora una volta, il potere e la gioia della musica dal vivo.

