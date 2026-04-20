May the 4th Sci-Fi Film Festival: fantascienza e Star Wars sulla Skellig Coast irlandese

Dal 1° al 4 maggio la spettacolare Skellig Coast, uno degli angoli più scenografici della Wild Atlantic Way irlandese, si trasformerà nel paradiso degli appassionati di fantascienza. Il May the 4th Sci-Fi Film Festival, unico festival in Irlanda interamente dedicato al genere, offrirà un mix di proiezioni di film indipendenti, eventi ispirati all'universo di Star Wars e attività immersive pensate per tutte le età.



L'evento si svolge tra Portmagee, il vivace villaggio di pescatori della contea di Kerry, e la vicina Valentia Island, autentiche porte d'accesso ai leggendari scenari delle Skellig Islands. Qui sorge Skellig Michael, patrimonio UNESCO e set indimenticabile dei recenti capitoli della saga Star Wars, con il profilo appuntito stagliato sulle acque blu dell'Atlantico e il suggestivo monastero del VI secolo arroccato sulla sommità. Le iconiche capanne a 'alveare' (clocháns), un tempo rifugio ascetico dei monaci, sono diventate le dimore degli ultimi Jedi, mentre i ripidi sentieri scavati nella roccia hanno fatto da sfondo al percorso spirituale e all'addestramento di Rey sotto la guida di Luke Skywalker. Il panorama è godibile anche dalle Kerry Cliffs o dal Bray Head Loop Walk su Valentia Island, una delle camminate più spettacolari dell'Irlanda.



Il cuore del festival sono oltre cinquanta proiezioni di film fantascientifici e fantasy, unite a esperienze in stile Comic-Con nei suggestivi Portmagee Domes affacciati sul mare. Cupole geodetiche che ospitano anteprime, attività VR a 360 gradi ispirate a Star Wars, parate, spettacoli di stormtrooper, battaglie di spade laser e una vivace atmosfera popolata da cosplayer e fan. Tra gli appuntamenti principali anche sessioni di networking con i registi, una cena di gala sull'isola e l'attesa premiazione dei migliori film.



La maggior parte delle attività è gratuita, rendendo il festival un'occasione perfetta per pianificare un viaggio primaverile lungo la Wild Atlantic Way. Oltre al programma cinematografico, la Skellig Coast invita all'esplorazione: dalla riserva International Dark Sky per l'osservazione delle stelle, allo Skellig Experience Visitor Centre, al faro di Valentia e alle spettacolari Kerry Cliffs. Per scoprire la fauna selvatica e ammirare dal mare le antiche scogliere, vengono organizzate anche escursioni guidate in barca.



Il May the 4th Sci-Fi Film Festival rappresenta una proposta originale e coinvolgente per vivere la magia dell'Irlanda più autentica, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere da set cinematografico. Vale la pena concedersi qualche giorno in più per godersi anche la vita lenta e accogliente di Portmagee, tra i pub locali, una pinta con vista oceano e il fascino remoto della contea di Kerry che regala emozioni difficili da raccontare.