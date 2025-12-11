Connect with us

“Men of the Year” di GQ Italia: nuova Jeep Compass diventa un’opera d’arte in movimento

Il marchio Jeep ha scelto di celebrare la creatività e lo stile in occasione del party “Men of the Year” di GQ Italia, diventando Event Partner di una serata interamente dedicata al gusto contemporaneo. Durante l’evento, l’attenzione si è concentrata su un esemplare unico della Nuova Jeep Compass, trasformata in una vera e propria opera d’arte grazie all’intervento di Galo, artista di fama internazionale e pioniere europeo della street art.

Il progetto, curato dall’architetto Alberto Olmo, ha avuto come obiettivo la fusione tra moda, arte e mobilità evoluta. La scultorea silhouette del SUV, disegnata a Torino, è diventata la tela su cui Galo, nome d’arte di Andrea Galvagno, ha potuto esprimere il suo linguaggio visivo. Il risultato è un pezzo unico che unisce design, colore ed energia, un’autentica “opera d’arte in movimento” destinata a raccontare lo spirito Jeep attraverso un nuovo linguaggio estetico.

Galo, con un percorso che l’ha portato a esporre in tutto il mondo – dall’Europa al Giappone, fino agli Stati Uniti – ha reso tangibile la sua arte urbana su una delle icone del marchio. Il suo lavoro, definito inconfondibile e intriso di energia, ha reso la nuova Compass un oggetto da collezione, simbolo di libertà artistica e di innovazione.

A sottolineare il valore di questa contaminazione tra mondi diversi, la Managing Director di Jeep Italia, Novella Varzi, ha dichiarato:
“L’autenticità è tra i valori storici del brand Jeep, il brand SUV per eccellenza, l’unico originale, insieme alla libertà, all’avventura e alla passione. Il progetto proposto dall’architetto Olmo di trasformare il design unico della Nuova Compass in una tela contemporanea, unendo design, colore ed energia e affidato all’estro di Galo, ha reso la Nuova Compass un’opera d’arte in movimento, un pezzo autentico e unico nel suo genere proprio come il Brand Jeep”.

La Nuova Compass rappresenta la terza generazione del SUV che ha segnato la storia del marchio Jeep, raggiungendo oltre 2,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Completamente Made in Italy – disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi – si propone come un modello destinato a ridefinire gli standard del segmento C-SUV, uno dei più competitivi del mercato europeo.

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Compass promette di offrire le migliori capacità della categoria, unendo tecnologia avanzata, design iconico e ampia libertà di scelta grazie a un ventaglio di motorizzazioni che spazia dalle versioni ibride ed e-hybrid plug-in a quelle completamente elettriche. Le prestazioni si differenziano in base all’alimentazione: dalla variante e-Hybrid da 145 CV fino a quella elettrica a trazione integrale con 375 CV e un’autonomia di 650 km.

Con un coefficiente aerodinamico di 0,29, la Nuova Compass garantisce efficienza e comfort. L’altezza da terra superiore ai 200 mm, la capacità di guado fino a 480 mm e gli avanzati sistemi Selec-Terrain confermano la vocazione off-road del marchio. Le numerose soluzioni di sicurezza e i sensori posizionati in modo strategico ne fanno uno dei SUV più versatili e affidabili della sua categoria.

Dopo il lancio della First Edition lo scorso maggio, Jeep ha aperto gli ordini per la versione Altitude, ampliando ulteriormente la gamma e ribadendo la sua filosofia: offrire a ogni viaggiatore la massima libertà di scelta e di movimento.

Con questo progetto, Jeep fonde l’evoluzione tecnologica con l’espressione artistica, trasformando la Nuova Compass non solo in un veicolo, ma in un simbolo di creatività e autenticità. Un ponte tra il mondo dell’arte e quello dell’automotive che celebra l’identità del marchio e apre la strada a nuove forme di comunicazione attraverso il design.

