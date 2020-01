Micol Martinez, da oggi disponibile in digitale il singolo “Buon anno amore mio”

Da oggi, martedì 7 gennaio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “BUON ANNO AMORE MIO” , il singolo della cantautrice milanese MICOL MARTINEZ che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a marzo “I BUONI SPROPOSITI”.

In questo brano Micol si trova nella sua Milano a fare i conti con l’inizio di un nuovo anno e con il bilancio di tutto ciò che ha concluso in quello precedente. Uno spezzato di quotidianità in cui tutti gli ascoltatori possono immedesimarsi, la voglia di realizzare tutti i buoni propositi in contrasto con la consapevolezza che probabilmente questo non accadrà. Allo stesso tempo Micol riesce a catapultarci nel suo universo “indie d’autore” che ha il sapore del nuovo e il fascino della nostra migliore tradizione cantautorale.

«Crederesti mai a qualcuno che ti dice “te lo giuro” prima di raccontarti tutti i suoi buoni propositi? Il testo della canzone si ispira a un post che ho scritto io stessa su Facebook il primo dell’anno del 2012. “Facebook ricorda”, è vero, anche quando non sarebbe il caso di ricordare, ma questa volta è stato decisamente utile. – racconta Micol – Se ho mantenuto qualche buon proposito… sì! Ho smesso di fumare. Sul mentire invece… starò mentendo anche adesso?»

“BUON ANNO AMORE MIO” è un brano, dalla melodia apparentemente semplice ma arricchita dai fiati, che avvolge e conquista con immediatezza. È scritto e composto da Micol Martinez, prodotto da Giovanni Calella che ne ha curato anche gli arrangiamenti e masterizzato da Paolo Lucchi.

