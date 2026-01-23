MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

È ufficialmente uscito “Hyperlove”, il nuovo e attesissimo album di MIKA, artista pop visionario di fama internazionale. Con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo e riconoscimenti in 32 Paesi, MIKA inaugura con questo progetto un nuovo capitolo della sua carriera, intenso e profondamente personale. Come lo stesso artista dichiara: “Abbiamo un desiderio, un bisogno e una fantasia interiore, ma questa vive contro una macchina enorme: la realtà stessa. L’hyperlove è l’elettricità tra queste due forze.”

“Hyperlove” rappresenta il primo album in lingua inglese dal 2019 e segna una rinascita creativa per l’artista. Il disco, costruito intorno all’emozione pura e a un’energia vitale che da sempre caratterizza la sua musica, è interamente realizzato con strumenti analogici e sonorità rétro. Il risultato è un lavoro che esplora la tensione tra vulnerabilità umana e tecnologia moderna, riaffermando il potere universale della musica come strumento di connessione e trascendenza.

Il nuovo singolo “Excuses For Love” accompagna la pubblicazione del disco. È un brano euforico e trascinante che sintetizza l’essenza di “Hyperlove”: un invito a vivere con onestà emotiva in un mondo che spesso incoraggia il controllo e la repressione dei sentimenti.

MIKA torna al pianoforte come punto centrale della scrittura, fondendo la sua formazione classica a una produzione raffinata e ricca di sfumature. Un aspetto importante del progetto è la reunion con Nick Littlemore, produttore e mente creativa di Empire of the Sun e PNAU, già collaboratore dell’acclamato “The Origin of Love”. A impreziosire l’album, la partecipazione del leggendario John Waters, che presta la sua voce e la sua ironia come narratore in alcuni intermezzi.

L’uscita di “Hyperlove” anticipa il nuovo Spinning Out Tour, che vedrà MIKA protagonista dei palchi europei e nordamericani. In Italia sono previsti due appuntamenti imperdibili: il 2 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo 2026 alle OGR di Torino. Il tour toccherà anche le più importanti città europee e statunitensi, tra cui Londra, Parigi, Bruxelles, New York, Los Angeles e San Francisco, dove è già stato registrato il tutto esaurito.

Nel corso della sua carriera, MIKA ha saputo fondere con naturalezza attività musicali e televisive. È stato co-conduttore dei David di Donatello, coach in prestigiosi talent come La Voix Francia, La Voz Spagna e X Factor Italia, e protagonista del programma britannico The Piano. Nel 2020 ha ideato “I Love Beirut”, evento benefico internazionale che ha raccolto oltre un milione di euro per gli aiuti umanitari.

Il suo precedente lavoro, “Que ta tête fleurisse toujours”, interamente in francese, ha confermato la sua versatilità artistica raggiungendo la Top 5 e ottenendo il disco d’Oro in Francia. Dall’esordio nel 2007 con “Life in Cartoon Motion” fino a oggi, MIKA ha costruito un universo sonoro caleidoscopico, dove immaginazione, libertà e sentimento convivono senza confini.

Con “Hyperlove”, MIKA riafferma la sua fede incrollabile nel potere dell’amore come forza motrice della vita. Un album che celebra la passione, l’onestà emotiva e la capacità di sognare, confermando ancora una volta che la sua musica non conosce limiti.