Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

Published

È ufficialmente uscito “Hyperlove”, il nuovo e attesissimo album di MIKA, artista pop visionario di fama internazionale. Con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo e riconoscimenti in 32 Paesi, MIKA inaugura con questo progetto un nuovo capitolo della sua carriera, intenso e profondamente personale. Come lo stesso artista dichiara: “Abbiamo un desiderio, un bisogno e una fantasia interiore, ma questa vive contro una macchina enorme: la realtà stessa. L’hyperlove è l’elettricità tra queste due forze.”

“Hyperlove” rappresenta il primo album in lingua inglese dal 2019 e segna una rinascita creativa per l’artista. Il disco, costruito intorno all’emozione pura e a un’energia vitale che da sempre caratterizza la sua musica, è interamente realizzato con strumenti analogici e sonorità rétro. Il risultato è un lavoro che esplora la tensione tra vulnerabilità umana e tecnologia moderna, riaffermando il potere universale della musica come strumento di connessione e trascendenza.

Il nuovo singolo “Excuses For Love” accompagna la pubblicazione del disco. È un brano euforico e trascinante che sintetizza l’essenza di “Hyperlove”: un invito a vivere con onestà emotiva in un mondo che spesso incoraggia il controllo e la repressione dei sentimenti.

MIKA torna al pianoforte come punto centrale della scrittura, fondendo la sua formazione classica a una produzione raffinata e ricca di sfumature. Un aspetto importante del progetto è la reunion con Nick Littlemore, produttore e mente creativa di Empire of the Sun e PNAU, già collaboratore dell’acclamato “The Origin of Love”. A impreziosire l’album, la partecipazione del leggendario John Waters, che presta la sua voce e la sua ironia come narratore in alcuni intermezzi.

L’uscita di “Hyperlove” anticipa il nuovo Spinning Out Tour, che vedrà MIKA protagonista dei palchi europei e nordamericani. In Italia sono previsti due appuntamenti imperdibili: il 2 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo 2026 alle OGR di Torino. Il tour toccherà anche le più importanti città europee e statunitensi, tra cui Londra, Parigi, Bruxelles, New York, Los Angeles e San Francisco, dove è già stato registrato il tutto esaurito.

Nel corso della sua carriera, MIKA ha saputo fondere con naturalezza attività musicali e televisive. È stato co-conduttore dei David di Donatello, coach in prestigiosi talent come La Voix Francia, La Voz Spagna e X Factor Italia, e protagonista del programma britannico The Piano. Nel 2020 ha ideato “I Love Beirut”, evento benefico internazionale che ha raccolto oltre un milione di euro per gli aiuti umanitari.

Il suo precedente lavoro, “Que ta tête fleurisse toujours”, interamente in francese, ha confermato la sua versatilità artistica raggiungendo la Top 5 e ottenendo il disco d’Oro in Francia. Dall’esordio nel 2007 con “Life in Cartoon Motion” fino a oggi, MIKA ha costruito un universo sonoro caleidoscopico, dove immaginazione, libertà e sentimento convivono senza confini.

Con “Hyperlove”, MIKA riafferma la sua fede incrollabile nel potere dell’amore come forza motrice della vita. Un album che celebra la passione, l’onestà emotiva e la capacità di sognare, confermando ancora una volta che la sua musica non conosce limiti.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Giochi

La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

Motori

Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Motori

MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Motori

Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Spettacolo

RVSSIAN: fuori oggi “CHIEF KEEF” con SFERA EBBASTA e SKILLIBENG

Spettacolo

Toyota sponsor ufficiale del tour europeo dei December 10 per il lancio della nuova Aygo X Hybrid

Motori

Honda rinnova le sue icone: Monkey 125, Dax ST125 e Super Cub C125 arrivano nelle versioni 2026

Spettacolo

MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

Motori

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruote

Motori

Renault Captur si rinnova con il nuovo motore ECO-G 120 CV: più autonomia ed efficienza

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

C’è un silenzio che fa rumore, un’assenza che continua a vibrare anche quando tutto sembra fermo. Con il nuovo singolo “ragni”, disponibile da oggi...

11 ore ago

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

“Restare non è sempre amore”: con questa potente premessa, Kid Gamma presenta oggi il suo nuovo singolo “DANNATA GIOVENTÙ”, disponibile su tutte le piattaforme...

11 ore ago

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Dalla rivalità sul palco di Sanremo Giovani 2025 nasce un incontro artistico inatteso. Petit torna a emozionare con “Perdonami”, il nuovo singolo realizzato in...

13 ore ago

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Apple segna un nuovo traguardo nella sua corsa nel mondo del cinema con ben sei nomination agli Oscar 2025, confermandosi protagonista indiscussa anche nella...

14 ore ago