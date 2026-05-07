Mimì torna con il nuovo singolo Mai più: energia soul e maturità artistica

Mimì, giovane voce soul rivelazione di X Factor, pubblica il nuovo singolo Mai più. Tra pop e R&B, racconta la sua evoluzione personale e musicale.

Una delle voci più promettenti della scena musicale italiana, Mimì, torna sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Mai più. Disponibile da venerdì 8 maggio per Warner Records Italy, il brano segna un ulteriore passo nel percorso artistico della giovane artista, capace di unire anima soul, influenze R&B d'oltreoceano ed energia pop internazionale.

La produzione affidata a Leavetheclub e Kyv evidenzia l'evoluzione sonora di Mimì, che dopo il successo raccolto con Sottovoce a Sanremo Giovani 2025, continua a tracciare la propria identità musicale. Mai più si distingue come un mid-up carico di energia, pronto a superare i confini di genere e a raccontare, attraverso la musicalità, un viaggio personale di crescita e auto-esplorazione.

Mai più si inserisce in un percorso in cui Mimì racconta sé stessa e il proprio modo di osservare il mondo, condividendo, attraverso la musica, passaggi di crescita personale che trasforma in narrazione emotiva. Le parole e le atmosfere del singolo invitano i fan a seguirla in una fase di maturazione artistica, abbracciando la sua sensibilità e la continua ricerca sonora.

Mimì Aminata Caruso, classe 2007 e originaria di Bamako, ha conquistato il pubblico italiano grazie alla vittoria a X Factor Italia nel dicembre 2024, imponendosi per il timbro unico e l'intensità interpretativa. Dopo l'esordio discografico con Dove si va, scritto da Madame, e i singoli Brooklyn e Chakra, raccolti nel 2025, la giovane cantante ha già calcato i principali palchi italiani durante la tournée estiva, distinguendosi anche nello Street Jazz Tour insieme a nomi noti come Joshua e Tormento.

Il nuovo singolo Mai più conferma la crescita di una delle artiste più interessanti della "nuova scena" grazie alla fusione di suoni moderni, presenza scenica e capacità di raccontare emozioni profonde. Mimì invita il pubblico a seguirla su Instagram, Spotify, TikTok e YouTube per non perdere i prossimi sviluppi della sua carriera.