MINI chiude il 2025 con numeri da record e accelera sull’elettrico, confermando la solidità della propria strategia e l’elevata attrattività della gamma. Il brand britannico ha consegnato 288.290 vetture a livello globale, segnando una crescita del 17,7% rispetto al 2024 e registrando uno dei migliori risultati della sua storia recente.

A trainare il successo è soprattutto l’elettrificazione. Nel corso del 2025 sono state consegnate 105.535 MINI completamente elettriche, con un incremento impressionante dell’87,9% su base annua. Oggi oltre una MINI su tre venduta nel mondo è elettrica, con mercati chiave come Paesi Bassi, Turchia, Svezia e Cina che superano ampiamente la soglia del 50% di quota BEV. Un risultato che rafforza il posizionamento di MINI come marchio iconico ma al tempo stesso fortemente proiettato verso il futuro della mobilità sostenibile.

A sottolineare il momento positivo del brand è il commento di Jean-Philippe Parain, Head of MINI, che evidenzia come la crescita costante delle vendite elettriche dimostri la forza innovativa del marchio. Design iconico rinnovato, sportività, individualità e ampliamento dell’offerta elettrica sono gli elementi chiave che hanno permesso a MINI di soddisfare le aspettative dei clienti in tutti i mercati nel corso del 2025.

Un ruolo centrale nel successo globale è stato giocato dalla MINI Countryman, il modello più grande della famiglia. Con una quota del 32,4% sul totale delle vendite MINI, la Countryman conferma la competenza del marchio nel segmento SUV. Nel 2025 ne sono state vendute 93.305 unità a livello mondiale, con una crescita del 15,2%, mentre la versione 100% elettrica ha registrato un balzo dell’81,8% rispetto all’anno precedente. Versatilità, design innovativo e piacere di guida tipicamente MINI ne fanno uno dei pilastri della gamma.

Risultati straordinari anche per il sub-brand sportivo John Cooper Works, che nel 2025 ha raggiunto nuovi record di vendita. Con 25.630 unità consegnate, MINI JCW cresce del 59,5%, arrivando a rappresentare l’8,9% del volume complessivo del marchio. In mercati strategici come Regno Unito, Italia, Giappone e Australia, le versioni ad alte prestazioni hanno fatto segnare i migliori risultati di sempre, confermando l’appeal globale della sportività MINI.

Solida anche la performance della famiglia MINI Cooper, che comprende MINI Cooper 3 porte, 5 porte e Cabrio. Nel complesso sono state vendute 162.789 unità, con una crescita del 10,3% rispetto al 2024. La nuova MINI Cooper Cabrio, introdotta nel corso del 2025, ha completato la gamma con elementi distintivi, raggiungendo 22.491 unità vendute e un incremento del 18,4%. Particolarmente brillante la MINI Cooper 5 porte, che grazie a maggiore spazio e funzionalità ha totalizzato 47.850 unità, segnando un notevole +26,5% su base annua.

Il 2026 si apre infine all’insegna dello stile con l’arrivo della MINI Paul Smith Edition. A partire dal prossimo anno, MINI Cooper 3 porte, 5 porte e Cabrio, sia elettriche sia con motorizzazioni tradizionali, saranno disponibili in questa edizione speciale che unisce lo spirito del marchio al linguaggio creativo del celebre designer britannico. Dopo le collaborazioni di successo “MINI STRIP” e “MINI Recharged by Paul Smith”, torna il concetto di “Classic with a twist”, perfetta sintesi tra design iconico, personalità e visione contemporanea.

