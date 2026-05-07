MotelNoire presenta dal vivo il nuovo album 'MalaMilano' ai Magazzini Generali
Spettacolo

MotelNoire presenta dal vivo il nuovo album 'MalaMilano' ai Magazzini Generali

MotelNoire porta il nuovo album 'MalaMilano' dal vivo il 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Ingresso libero per raccontare la città e le sue periferie.

di Valerio Sibille
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I MotelNoire tornano al centro della scena musicale milanese con un appuntamento speciale: il 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano la band presenterà dal vivo il nuovo album 'MalaMilano', in uscita il 29 maggio in formato fisico e digitale. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, offrendo così a tutto il pubblico la possibilità di immergersi nell'energia e nelle storie della band.

Fondati nel 1999 nelle periferie sud di Milano, i MotelNoire hanno fatto della musica uno strumento di riscatto, traducendo le difficoltà e i sogni dei quartieri più lontani dal centro in canzoni capaci di parlare a un'intera generazione. Il gruppo, composto da Domenico "Nik" Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), racconta con sincerità la realtà urbana e le sue contraddizioni, dando voce a chi vive ai margini.

L'album 'MalaMilano' si distingue per una scelta stilistica netta: restituire la realtà senza filtri e senza redenzioni, attraverso undici brani che intrecciano fragilità, resistenza personale e collettiva. Si tratta di un lavoro pensato per chi si sente fuori posto, per chi decide di andare controcorrente e per chi non smette di credere nonostante le avversità. Sono già disponibili in digitale i primi due singoli, 'Killer' e 'Brutte abitudini'.

La band racconta così la genesi del progetto: 'MalaMilano è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati - è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano.'

La tracklist di 'MalaMilano' offre un percorso sonoro variegato, dove spiccano collaborazioni come quella con Jake La Furia nel brano omonimo e momenti di grande impatto emotivo. La volontà di restituire autenticità si riflette anche nella storia della band, con esibizioni nei principali club, importanti partecipazioni a tour nazionali al fianco di Le Vibrazioni, e collaborazioni con artisti come Lacuna Coil e Tormento. Nel tempo, MotelNoire ha mantenuto un forte legame con Milano, città che rimane costante fonte di ispirazione.

Il nuovo album è coprodotto da Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della formazione, pronta ancora una volta a raccontare, suonare e vivere la propria città dal palco.

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