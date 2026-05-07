MotelNoire presenta dal vivo il nuovo album 'MalaMilano' ai Magazzini Generali

I MotelNoire tornano al centro della scena musicale milanese con un appuntamento speciale: il 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano la band presenterà dal vivo il nuovo album 'MalaMilano', in uscita il 29 maggio in formato fisico e digitale. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, offrendo così a tutto il pubblico la possibilità di immergersi nell'energia e nelle storie della band.

Fondati nel 1999 nelle periferie sud di Milano, i MotelNoire hanno fatto della musica uno strumento di riscatto, traducendo le difficoltà e i sogni dei quartieri più lontani dal centro in canzoni capaci di parlare a un'intera generazione. Il gruppo, composto da Domenico "Nik" Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), racconta con sincerità la realtà urbana e le sue contraddizioni, dando voce a chi vive ai margini.

L'album 'MalaMilano' si distingue per una scelta stilistica netta: restituire la realtà senza filtri e senza redenzioni, attraverso undici brani che intrecciano fragilità, resistenza personale e collettiva. Si tratta di un lavoro pensato per chi si sente fuori posto, per chi decide di andare controcorrente e per chi non smette di credere nonostante le avversità. Sono già disponibili in digitale i primi due singoli, 'Killer' e 'Brutte abitudini'.

La band racconta così la genesi del progetto: 'MalaMilano è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati - è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano.'

La tracklist di 'MalaMilano' offre un percorso sonoro variegato, dove spiccano collaborazioni come quella con Jake La Furia nel brano omonimo e momenti di grande impatto emotivo. La volontà di restituire autenticità si riflette anche nella storia della band, con esibizioni nei principali club, importanti partecipazioni a tour nazionali al fianco di Le Vibrazioni, e collaborazioni con artisti come Lacuna Coil e Tormento. Nel tempo, MotelNoire ha mantenuto un forte legame con Milano, città che rimane costante fonte di ispirazione.

Il nuovo album è coprodotto da Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della formazione, pronta ancora una volta a raccontare, suonare e vivere la propria città dal palco.