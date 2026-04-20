Norwegian Aura, la nuova ammiraglia di NCL, debutta con innovazioni per famiglie

Norwegian Cruise Line ha celebrato la messa in acqua di Norwegian Aura, la nave più grande e luminosa mai realizzata dalla compagnia, che segna un importante passo nel mondo delle crociere internazionali. L'evento si è svolto presso lo storico cantiere Fincantieri di Monfalcone e rappresenta la conclusione della fase di costruzione dello scafo esterno della nave. Il debutto ufficiale di Norwegian Aura è previsto per maggio 2027 e promette di ridefinire l'esperienza di viaggio in mare per ospiti di ogni età.

Con una lunghezza di quasi 345 metri e una stazza di circa 170.000 tonnellate, Norwegian Aura supera del 10% le precedenti Norwegian Aqua e Norwegian Luna. Ospiterà circa 3.880 passeggeri in occupazione doppia suddivisi in oltre 1.970 cabine rifinite con cura. Il progetto è frutto della lunga collaborazione tra Norwegian Cruise Line e Fincantieri e introduce importanti innovazioni dedicate sia alle famiglie che ai viaggiatori esperti.

Parte centrale dell'esperienza a bordo sarà Ocean Heights, un nuovo hub multigenerazionale di attività all'aperto. Gli ospiti potranno divertirsi con il maggior numero di scivoli della flotta NCL, tra cui gli Eclipse Racers - primi scivoli d'acqua a duello della compagnia - Aura Free Fall, uno scivolo a caduta per discese emozionanti, e The Wave, uno scivolo con gommoni fino a quattro persone. Non mancheranno anche il percorso sospeso Aura Ropes Course, la parete d'arrampicata e l'Aura Midway con giochi in stile luna park. Di sera, l'area si trasformerà grazie a effetti luminosi e proiezioni LED per un'atmosfera suggestiva e rilassata.

Spazi ampliati caratterizzano il ponte piscina, del 20% più grande delle navi precedenti, con più posti a sedere, vasche idromassaggio aggiuntive e aree lounge dedicate anche ai più piccoli grazie al Kids' Aqua Park. Gli adulti potranno invece rilassarsi al Vibe Beach Club, area esclusiva solo per maggiorenni, mentre il nuovo Ocean Boulevard, ampliato dell'11%, offrirà vasche idromassaggio, poltrone e zone di aggregazione panoramiche. Saranno previsti anche hub tematici per ogni fascia d'età, tra cui Adventure Alley per bambini, Little Explorer's Cove per i più piccoli e un'area dedicata ai teenager per esperienze su misura.

La messa in acqua di Norwegian Aura è stato un momento significativo e di orgoglio per tutto il nostro team, ha commentato Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line. Si costruisce sull'eredità della nostra premiata Prima Class, rafforzando ulteriormente il nostro impegno a favore di esperienze pensate attorno all'ospite. Creata in stretta collaborazione con Fincantieri, la nave è progettata appositamente per offrire un'esperienza di vacanza elevata e multigenerazionale, con ampi spazi esterni come Ocean Heights, per offrire a famiglie e amici giornate all'insegna del divertimento.

Il viaggio inaugurale di Norwegian Aura partirà il 21 maggio 2027 da Trieste, con una crociera di sette giorni che toccherà porti iconici in Italia e Malta, seguita da una lunga traversata transatlantica verso gli Stati Uniti. Dal 10 giugno 2027, la nave farà base a Miami, offrendo crociere settimanali nei Caraibi orientali e occidentali, con tappe nelle destinazioni esclusive della compagnia, come Great Stirrup Cay alle Bahamas e Harvest Caye in Belize. Durante l'approdo a Great Stirrup Cay a giugno 2027, gli ospiti troveranno un'isola completamente rinnovata, con una nuova laguna, bar swim-up, area bambini Splash Harbor, Vibe Shore Club per adulti e il futuro Great Tides Waterpark con 19 scivoli e molte attrazioni acquatiche.

Norwegian Aura si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per l'intrattenimento in famiglia, il relax e l'innovazione sul mare. La nave è pensata per offrire vacanze su misura, all'insegna della libertà e della flessibilità per ogni tipo di viaggiatore, seguendo lo stile distintivo di NCL, con intrattenimento pluripremiato e opzioni gastronomiche internazionali. Le prenotazioni sono già aperte per chi vuole essere tra i primi a provare la nuova era della crociera firmata Norwegian Cruise Line.