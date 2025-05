Nuova Corolla Cross: raffinato stile da SUV e una distintiva versione GR SPORT

La Toyota rivela la nuova Corolla Cross, progettata per unire praticità familiare e stile contemporaneo. La Corolla Cross incarna i valori di qualità, durata e affidabilità di Toyota, essendo parte della lunga storia di successo del modello Corolla, introdotto per la prima volta nel 1966 e diventato l’auto più venduta al mondo con oltre 55 milioni di unità vendute.

Una delle novità più affascinanti della nuova Corolla Cross è l’introduzione dell’allestimento GR SPORT, che promette un’esperienza di guida più dinamica e coinvolgente. Dotata di modalità Sport, questa versione offre un’accelerazione reattiva e una frenata più incisiva. Gli esterni sono caratterizzati da cerchi in lega neri da 19 pollici e una griglia frontale esclusiva, arricchita da una livrea bicolore Storm Grey e interni con dettagli eleganti come i rivestimenti in BRIN・NAUB, cuciture rosse a contrasto e loghi GR.

La nuova Corolla Cross, disponibile nelle varianti Hybrid 140 o Hybrid 200, adotta l’ultima tecnologia AWD-i, presentando in anteprima la modalità Snow Extra, che assicura stabilità su strade innevate. Nel contesto europeo, la nuova Corolla Cross è stata progettata con un look rinnovato, caratterizzato da una griglia anteriore a nido d’ape e fari adattivi, per incontrare i gusti locali.

All’interno, il veicolo offre uno spazio più silenzioso e confortevole grazie a nuovi materiali insonorizzanti. Il Toyota Smart Connect, il pacchetto di infotainment con touchscreen da 10,5 pollici, è di serie insieme a funzionalità moderne come l’illuminazione ambientale e il riscaldamento dei sedili.

La sicurezza è garantita dal pacchetto Toyota T-Mate, che integra il sistema Toyota Safety Sense di terza generazione, promettendo un viaggio sicuro e rilassante grazie agli aggiornamenti over-the-air. In sintesi, la nuova Corolla Cross rappresenta un ulteriore passo verso l’efficienza e l’innovazione, offrendo una soluzione pratica e avanzata per le famiglie moderne, con un tocco di sportività nella variante GR SPORT. La Corolla Cross arriverà nei concessionari europei nell’estate 2025, seguita dalla versione GR SPORT in autunno.