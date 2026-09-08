Fujifilm rivoluziona il cinema digitale con il mirino elettronico VF-GFXC2 e l'app ETERNA ProRemote

Fujifilm ha annunciato due importanti novità destinate a trasformare il settore cinematografico digitale, arricchendo le funzionalità del sistema GFX ETERNA 55. Il nuovo mirino elettronico VF-GFXC2 è stato progettato appositamente per offrire agli operatori una visione chiara e precisa, grazie a una risoluzione di 2048x1536 pixel e una luminosità di picco di 1000 nit. Il pannello nativo 4:3 è ottimizzato per la visualizzazione open gate senza ritagli, assicurando un controllo ancora più accurato sul set e durante le riprese.



In parallelo arriva anche l'applicazione ETERNA ProRemote, dedicata a dispositivi iOS e iPadOS, che permette la gestione remota della camera fino a quattro unità contemporaneamente tramite Bluetooth, Wi-Fi o LAN cablata. Questa soluzione offre la possibilità di monitorare e gestire in modo semplice e intuitivo tutte le impostazioni più importanti della camera, aprendo nuove opportunità per il lavoro in team e nelle produzioni avanzate.



Entrambe le innovazioni saranno svelate ufficialmente in occasione di IBC 2026, in programma ad Amsterdam dall'11 al 14 settembre, segnando un ulteriore passo avanti per Fujifilm nel mondo della cinematografia digitale.





