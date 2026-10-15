Nuova DS N°7: debutto nei DS Store italiani con un porte aperte esclusivo

La Nuova DS N°7 arriva nei DS Store italiani: porte aperte il 17 e 18 ottobre per scoprire il nuovo SUV premium con tecnologie innovative e autonomia da record.

Arriva nei DS Store italiani la nuova DS N°7, il SUV premium che si prepara a conquistare il pubblico con uno speciale weekend di porte aperte sabato 17 e domenica 18 ottobre. Durante queste giornate, i visitatori potranno conoscere da vicino il modello ed effettuare emozionanti test drive per apprezzarne caratteristiche dinamiche, comfort e tecnologie all'avanguardia.

La Nuova DS N°7 è un SUV compatto premium che punta su comfort, innovazione e raffinatezza. Ispirata al concept DS AERO SPORT LOUNGE, si distingue per proporzioni equilibrate, stile sofisticato e un'aerodinamica efficiente con un coefficiente Cx di appena 0,26. Il design vanta elementi distintivi come la firma luminosa DS LIGHT BLADE e la griglia DS LUMINASCREEN.

Fra i plus principali spicca una gamma multi-energia disponibile sia ibrida che al 100% elettrica, con autonomie che raggiungono i 740 km (elettrico) e oltre 1000 km nella versione ibrida secondo il ciclo WLTP. La nuova N°7 è prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e sarà offerta con soluzioni commerciali su misura: per i privati finanziamento TAN 0% a rate da 249 euro mensili con anticipo di 3.750 euro, oppure formula tradizionale da 395 euro al mese. Per i clienti business disponibili leasing da 229 euro al mese e noleggio a lungo termine da 395 euro con assicurazione, manutenzione e assistenza incluse.

I test drive del weekend permetteranno di sperimentare direttamente l'esperienza di guida. Le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION anticipano le asperità della strada, mentre la frenata rigenerativa gestisce energia e decelerazione nelle versioni elettriche. Il comfort a bordo viene esaltato da spazi generosi, finiture ricercate e dettagli curati, con un bagagliaio da 560 litri che conferma la vocazione al viaggio.

La tecnologia sulla Nuova DS N°7 è di ultima generazione: DS IRIS SYSTEM 2.0 con touchscreen da 16 pollici e integrazione ChatGPT, impianto audio ELECTRA 3D by FOCAL, illuminazione DS PIXELVISION e sistemi di assistenza alla guida DS DRIVE ASSIST 2.0 e DS NIGHT VISION. Soluzioni che rendono la guida più intuitiva, coinvolgente e sicura.

Ampie anche le possibilità di personalizzazione con quattro allestimenti - N°7, PALLAS, ÉTOILE e LA PREMIÈRE - e sei differenti colorazioni di carrozzeria tra cui l'esclusivo Verde Seta. Già dalla versione base sono di serie cerchi in lega da 19 pollici, accesso hands free, retrocamera e schermo centrale touch.

DS Automobiles conferma con la N°7 la spinta verso l'elettrificazione e la qualità premium francese. Nata a Parigi nel 2014, DS si rivolge a una clientela alla ricerca di stile, comfort superiore e tecnologia avanzata per un viaggio unico. Presente in 40 paesi e con 450 DS Store nel mondo, il marchio continua a innovare offrendo soluzioni di mobilità sostenibile e personalizzata.

Progettate per una clientela alla ricerca di qualcosa di diverso, che desidera viaggiare ovunque nel mondo e assaporare ogni momento, le creazioni DS si distinguono per lo stile carismatico, la raffinatezza degli interni, la tecnologia sofisticata e il comfort di livello superiore. Abbinate a una serie di servizi su misura, offrono un'esperienza di brand unica prima, durante e dopo ogni viaggio.