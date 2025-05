Nuova Jeep Compass: il C-SUV che ridefinisce l’avventura con un design distintivo

Jeep presenta l’attesissima evoluzione della sua iconica Compass, un modello di successo globale che dal suo debutto nel 2006 ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti. La nuova Compass si appresta a ridefinire gli standard nel competitivo segmento C-SUV, che rappresenta quasi un quarto del mercato automobilistico europeo.

Nata per incarnare la leggendaria capability off-road, la robustezza e lo stile distintivo del marchio Jeep, la nuova Compass fonde sapientemente versatilità e tecnologia all’avanguardia. Inizialmente focalizzata sul mercato europeo, la produzione e la commercializzazione di questo modello globale avranno il loro cuore pulsante in Italia, presso lo stabilimento di Melfi. Questa scelta strategica sottolinea l’impegno di Jeep verso gli impianti italiani ed europei, con il polo di Melfi riconosciuto per la sua automazione avanzata e la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, giocando un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione di Stellantis.

Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha dichiarato con entusiasmo: “La nuova Jeep Compass incarna con coraggio la filosofia lungimirante del marchio, evidenziando la nostra dedizione non solo nel soddisfare le richieste del mercato di oggi, ma anche nell’anticipare le opportunità di domani. Questo veicolo è la perfetta espressione della robustezza e delle prestazioni Jeep. Offre soluzioni all’avanguardia e al tempo stesso conferma il nostro impegno a favore dell’elettrificazione e della sostenibilità. È realizzata per le avventure all’aria aperta, ma si rivela ideale anche per l’uso quotidiano. La nuova Jeep Compass è progettata per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti di tutto il mondo e rappresenta una valida testimonianza della nostra incessante ricerca di innovazione e versatilità”.

Jeep in Crescita in Italia: Il brand Jeep continua a registrare risultati commerciali positivi in Italia. Nel mese di aprile appena concluso, si è consolidato al settimo posto nel mercato autovetture italiano, raggiungendo una quota del 4,5% nel quadrimestre, in crescita dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Design Iconico, Tecnologia All’Avanguardia e Capability Jeep: Un Metodo Inconfondibile

La nuova Jeep Compass sfoggia un design inconfondibile che cattura l’essenza del leggendario patrimonio Jeep, proiettandosi al contempo verso l’innovazione più avanzata. Costruita sull’avanzata piattaforma Stellantis STLA Medium, specificamente progettata per supportare l’elettrificazione nei segmenti C e D, questa architettura all’avanguardia garantisce un’autonomia eccezionale, capacità di ricarica rapida, efficienza ottimale e prestazioni elevate, senza sacrificare la convenienza economica.

Frutto del lavoro congiunto dei team di ingegneri Jeep di Torino e degli Stati Uniti, con il contributo di competenze tecniche globali, la nuova Compass offre un equilibrio straordinario tra robusta capacità off-road e perfetta fruibilità quotidiana. Ideata per le avventure all’aria aperta ma agile anche nel traffico urbano, vanta una versatilità senza pari, tecnologia avanzata e un livello di sicurezza superiore.

Il design è stato meticolosamente studiato per offrire prestazioni senza compromessi e uno stile iconico. La nuova generazione di Jeep Compass rimane fedele alla sua eredità storica grazie a elementi distintivi come l’iconica griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e i robusti rinforzi, integrati con cura per onorare la tradizione del marchio e garantire al contempo la leggendaria capacità off-road e l’aspetto caratteristico del veicolo. La funzionalità e la sicurezza sono state prioritarie nella progettazione, con l’aggiunta dello scudo modulare antigraffio Jeep e dei paraurti rinforzati per una maggiore protezione sia in città che in fuoristrada. Il riposizionamento del radar del veicolo assicura inoltre una protezione ottimale da eventuali danni in spazi ristretti o in presenza di ostacoli.

La nuova Compass è disponibile in una palette di sei colori ispirati a specifici scenari naturali, evocando emozioni e immagini legate a diverse aree geografiche. Il colore di lancio è Hawaii, un verde brillante che richiama le sfumature delle isole tropicali. La gamma include anche Pacific (blu), Antarctica (bianco), Amazonia (verde tendente al marrone), Yosemite (grigio) e Vulcano (nero).

La leggendaria capability Jeep è estesa a tutta la gamma della nuova Compass, inclusa la versione a trazione anteriore, grazie a un’architettura che offre angoli caratteristici ottimizzati per superare ogni ostacolo. Con un’altezza da terra fino a 200 mm, un angolo d’attacco di 20°, un angolo di dosso di 15° e un angolo di uscita di 26°, la nuova Compass è pronta ad affrontare con facilità qualsiasi tipo di superficie. La profondità di guado fino a 470 mm sottolinea ulteriormente la sua capacità di affrontare gli ambienti più impegnativi. Il sistema Selec-Terrain sarà di serie su tutte le versioni per assistere il conducente nelle situazioni di guida più complesse, affiancato dalla protezione a 360° già apprezzata su Avenger.

Un nuovo assetto delle sospensioni, con molle, ammortizzatori e barra antirollio dedicati, garantisce un ottimo equilibrio tra maneggevolezza e comfort. Le versioni a trazione integrale alzano ulteriormente l’asticella delle prestazioni off-road, grazie a un design extra-funzionale che assicura un angolo d’attacco di 27°, un angolo di dosso di 16° e un angolo di uscita di 31°, oltre a una maggiore altezza da terra e una superiore capacità di guado. L’Hill Descent Control sarà di serie sulle versioni a trazione integrale.

Oltre alle sue straordinarie qualità off-road, la nuova Compass offre più spazio interno e una notevole versatilità, pur rimanendo uno dei veicoli più compatti basati sulla piattaforma STLA Medium, con una lunghezza totale di soli 4,55 metri. Il modello offre ora 55 mm di spazio in più per le gambe dei passeggeri posteriori, un vano portaoggetti anteriore da 34 litri e una capacità del bagagliaio fino a un massimo di 550 litri. Il sedile posteriore sdoppiato 40/20/40, di serie su tutte le versioni, garantisce la massima flessibilità e funzionalità per passeggeri e carico.

Sul fronte tecnologico, la nuova Compass non scende a compromessi. Il nuovo sistema di infotainment vanta un quadro strumenti da 10” e una radio da 16”, mentre i servizi connessi assicurano che il veicolo riceva costanti aggiornamenti Over-The-Air (OTA) durante tutto il suo ciclo di vita. La guida autonoma di Livello 2 assisterà i clienti durante i lunghi viaggi e nelle trafficate aree urbane in totale sicurezza. Tutte queste dotazioni saranno di serie sull’intera gamma. L’esperienza può essere ulteriormente arricchita con head-up display, cambio di corsia semiautomatico, fari a matrice LED e accesso al telefono cellulare, caratteristiche innovative per la gamma Compass e tipicamente disponibili solo nei segmenti premium.

Un Propulsore per Ogni Esigenza: Elettrificazione Completa per la Nuova Compass

Grazie a una gamma completa di propulsori che coprono ampiamente il segmento, la nuova Compass amplierà ulteriormente la libertà di scelta offerta da Jeep ai suoi clienti. Le opzioni includono un efficiente ibrido 48V da 145 CV, un performante ibrido plug-in da 195 CV e ben tre varianti BEV, con potenze che spaziano dai 213 CV della versione a trazione anteriore fino agli straordinari 375 CV della variante a trazione integrale. Per raggiungere questa impressionante potenza, Jeep ha introdotto sulla piattaforma, in esclusiva per il marchio, un nuovo motore elettrico posteriore dedicato, più potente e performante, in grado di erogare 49 kW aggiuntivi di potenza di picco e fino a 232 Nm di coppia. Abbinato a un riduttore posteriore 14:1, ciò si traduce in una coppia di ben 3.100 Nm disponibili sulle ruote posteriori, garantendo la massima trazione nelle situazioni più difficili e la capacità di superare una pendenza del 20%, persino con trazione nulla sulle ruote anteriori.

Anche la ricarica EV è all’altezza degli standard più elevati, con una soluzione rapida da 160kW CC che offre un tempo di rifornimento di soli 30 minuti per passare dal 20% all’80%, e un caricabatterie di bordo fino a 22kW. L’autonomia BEV fino a 650 km è un altro punto di forza dell’offerta di propulsori, posizionando la nuova Jeep Compass in una posizione altamente competitiva anche nelle fasi avanzate dell’elettrificazione. L’efficienza aerodinamica è stata significativamente migliorata del 10%, raggiungendo un CX inferiore a 0,3, grazie all’introduzione di elementi come l’Active Grill Shutter integrato nel paraurti anteriore, condotti d’aria sulle ruote anteriori e posteriori, bordi posteriori affilati e un design del sottoscocca completamente piatto.

Jeep Compass First Edition: Un’Esclusiva Offerta di Lancio

La versione First Edition della nuova Jeep Compass rappresenta un’offerta speciale unica e limitata nel tempo, progettata per un ingresso di forte impatto sul mercato. Fin dal lancio, i clienti potranno scegliere tra due propulsori: un efficiente e-Hybrid 48V da 145 CV o una performante variante BEV da 213 CV. Quest’ultima segna il debutto della tecnologia completamente elettrica sulla Jeep Compass, con trazione anteriore e un’autonomia di 500 km.

La First Edition racchiude i principali punti di forza dello sviluppo della Nuova Compass. Vanta caratteristiche distintive come i cerchi fino a 20” e i fari a matrice LED, mantenendo l’inconfondibile design squadrato di Jeep. La sua capacità eccelle grazie agli angoli ottimizzati per l’off-road e al sistema Selec-Terrain, completato da una protezione a 360° che preserva la parte inferiore del veicolo dai graffi, sia in città che durante le avventure fuoristrada. Il comfort è una priorità, grazie ai sedili riscaldati in tessuto e vinile di serie, con regolazione manuale a 6 vie e supporto lombare per il conducente regolabile a 2 vie.

La sicurezza è un altro pilastro della Nuova Compass First Edition, che offre di serie funzionalità di guida autonoma di Livello 2, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e una retrocamera per il parcheggio. L’offerta comprende anche un pacchetto opzionale semplificato con dotazioni come sedili ventilati e massaggianti, tetto apribile e assistenza semiautomatica al cambio di corsia.

La versione di lancio First Edition è già ordinabile, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2025. Entrambe le motorizzazioni, e-Hybrid 145 cv e full electric 213 CV, possono essere ordinate con un’offerta di finanziamento a 36 mesi con una rata da 299 euro e un anticipo variabile a seconda della versione.