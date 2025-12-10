Nuova Opel Astra: design più affilato, tecnologia avanzata e anima sostenibile

Nel 2026, Opel si prepara a inaugurare una nuova era per la sua compatta di successo con la presentazione mondiale della nuova Opel Astra e della nuova Astra Sports Tourer al Salone dell’Auto di Bruxelles, in programma dal 9 al 18 gennaio. L’iconica compatta tedesca, progettata e realizzata a Rüsselsheim, si rinnova completamente nel segno di un design più moderno, di tecnologie d’avanguardia e di una forte attenzione alla sostenibilità.

Più affilata e tecnologica che mai, la nuova Astra introduce per la prima volta il logo Opel Blitz illuminato permanentemente e un frontale Vizor ridisegnato, più stretto e preciso nelle linee. Il marchio, posto al centro del frontale, funge da punto di partenza per una firma luminosa orizzontale e verticale che accende simbolicamente la cosiddetta “Opel Compass”, leitmotiv di design dell’azienda. L’ispirazione, si nota, arriva dal concept sportivo Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, che anticipava proprio questo approccio stilistico.

Il carattere visivo della vettura è amplificato anche dai nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici, dalle inedite tinte metalliche “Kontur White” e “Klover Green” e dal tetto nero opzionale in contrasto. Il risultato è un’auto che si presenta più dinamica, tecnologica e raffinata.

Il CEO di Opel, “La nostra nuova Opel Astra è più affilata, moderna e sostenibile che mai. Con il nuovo design e punti di forza tecnologici come il logo Opel Blitz illuminato o l’innovativa illuminazione a matrice Intelli-Lux HD, portiamo il nostro bestseller compatto a un livello superiore. La nuova Opel Astra ispirerà i clienti e continuerà i decenni di successo della nostra compatta.”

Sul piano tecnico, Opel introduce sulla compatta la sofisticata tecnologia dei fari Intelli-Lux HD, già vista su modelli di categoria superiore. Grazie a oltre 50.000 elementi LED, questo sistema adattivo e antiabbagliamento garantisce una distribuzione della luce estremamente precisa, evitando di accecare altri utenti della strada e migliorando la visibilità anche in curva o in condizioni meteo difficili. I fari regolano inoltre automaticamente l’intensità luminosa per ridurre il riflesso su strade bagnate e attenuano i LED in prossimità dei segnali stradali per evitare fastidiosi abbagliamenti.

Comfort al massimo livello con i nuovi sedili Intelli-Seat, montati di serie su tutte le versioni e progettati per offrire un sostegno ergonomico di categoria superiore. Ispirati alla forma delle selle delle bici da corsa, riducono la pressione sul coccige e aumentano il comfort nei viaggi più lunghi. Inoltre, è disponibile in opzione un sistema di sedili multi-regolabili AGR, con riscaldamento, funzione massaggio e rivestimenti ReNewKnit™ realizzati in materiale monomateriale riciclato e riciclabile al 100%.

La nuova Astra non è soltanto più confortevole ma anche più sostenibile. L’abitacolo riflette l’approccio “Greenovation” di Opel, con tessuti e materiali interni interamente riciclati e un design ancora più pulito e intuitivo nella disposizione del quadro strumenti e dei comandi.

Sul fronte della propulsione, la Opel Astra Electric rappresenta un significativo passo avanti: grazie a una batteria da 58 kWh, offre ora un’autonomia fino a 454 chilometri secondo il ciclo WLTP, ossia circa 34 km in più rispetto alla versione precedente. Tra le novità tecniche figura anche la funzione V2L (Vehicle to Load), che consente di alimentare dispositivi esterni, come e-bike o piccoli apparecchi elettrici, direttamente dal veicolo, una soluzione ideale per gli amanti del tempo libero.

La versatilità, da sempre punto di forza della gamma, resta evidente: la Opel Astra Sports Tourer offre un vano bagagli con volume fino a 1.634 litri e schienale posteriore abbattibile in rapporto 40:20:40, mentre la versione berlina raggiunge i 1.339 litri con i sedili posteriori ribaltati.

Con questo nuovo capitolo, Opel riafferma la propria visione di un’auto compatta moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata, aprendo la strada a un 2026 in cui design, innovazione e sostenibilità diventano i cardini della sua rinnovata identità “made in Germany”.