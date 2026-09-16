OKKIA presenta Lucca e Torino: occhiali da lettura anni '90 dal design contemporaneo

OKKIA lancia i nuovi modelli Lucca e Torino: occhiali da lettura ispirati agli anni '90, con montature compatte e palette cromatica tra classico e innovazione.

OKKIA amplia la sua collezione con due nuove proposte di occhiali da lettura, Lucca e Torino, che richiamano una delle più iconiche tendenze dell'eyewear contemporaneo: le montature dalle proporzioni compatte, sottili e allungate. Ispirati alla moda degli anni '90 ma rivisitati in chiave moderna, questi modelli sono studiati per chi vuole trasformare un semplice accessorio funzionale in un vero elemento di stile.

Il modello Lucca si distingue per una forma ovale, fluida e raffinata, ideale per chi predilige linee morbide e un look elegante. Al contrario, Torino offre una silhouette squadrata e un carattere più grafico, pensato per chi cerca una presenza decisa e contemporanea sul volto. Entrambi gli occhiali si inseriscono perfettamente nel trend attuale, che valorizza geometrie essenziali e forme minimali.

Le nuove montature non sono solo un omaggio al passato, ma anche un esempio di reinterpretazione e innovazione: OKKIA gioca con una palette cromatica variegata, alternando tonalità classiche a nuance più inaspettate. Questa scelta permette di soddisfare sia i gusti tradizionali sia quelli di chi desidera osare con colori non convenzionali.

L'obiettivo è chiaro: elevare l'occhiale da lettura a simbolo di stile personale, rendendolo centrale nel look quotidiano e adattabile a qualsiasi occasione. Con Lucca e Torino, OKKIA conferma la propria attenzione alle tendenze più riconoscibili e la capacità di innovare su un accessorio essenziale per la vita di tutti i giorni.