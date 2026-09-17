Umarell aggiunge due nuove date al tour 1000% e chiude a Roma e Misano Adriatico

Il musicista e produttore bolognese Umarell annuncia le ultime due date del suo 1000% summer tour, che si concluderà il 1 ottobre a Roma e il 2 ottobre a Misano Adriatico. Il tour, partito dal MI AMI di Milano a maggio, ha attraversato numerose città italiane e registrato importanti sold out, come quello al Covo Club di Bologna.



L'album 1000% rappresenta un progetto intenso e personale: racconta il momento in cui si diventa grandi senza essere pronti. Umarell esplora i temi dell'identità, dell'autodifesa e del cambiamento, offrendo una cronaca vulnerabile della crescita, delle crisi e delle disillusioni di un ventenne alle prese con il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.



I brani dell'album affrontano il lutto, la rabbia, l'ironia e la ricerca di fede. Ogni traccia rappresenta una diversa reazione alla crescita: tra chi si costruisce un'armatura (Carro Armato), chi trasforma il dolore in rito collettivo (Bouquet) e chi difende la propria innocenza (Sassolini). Il tutto avviene in una continua tensione tra fragilità e ostentazione di forza, rispecchiando il titolo stesso: essere "al mille per cento" anche quando ci si sente fragili.



Il singolo Dissacrante si distingue per il suo carattere polemico e provocatorio, costruito come uno sfogo lucido contro lo stato della musica e del giornalismo contemporaneo. Sul piano sonoro, l'album alterna momenti confessionali a esplosioni di energia, mescolando folk, cori, chitarre, autotune e 808 in un miscuglio istintivo tra organico e digitale.



La copertina del disco raffigura Umarell con un vestito zebrato della madre e il volto oscurato da un alone nero, simbolo delle emozioni che hanno accompagnato il processo creativo. L'immagine, volutamente imperfetta, riflette il cuore fragile e autentico del progetto.



Umarell, alias Martin Giovannella, ha avviato il suo percorso artistico nel 2023 con l'album CANTIERE, per poi proseguire con BOLOGNA! e ROCK & ROLL. Il progetto ha saputo fondere elettronica, indie, trap e sonorità grime e drum and bass, mantenendo una forte identità e guadagnando palchi rilevanti in Italia e all'estero, incluse tappe a New York e Lugano. La formazione live si è recentemente arricchita della presenza del batterista Gumo, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente.



Il disco 1000% è disponibile anche in vinile rosso. La tracklist comprende pezzi come Coccoline, Carro armato, Nudo, Mamma.. Ce la posso fare?, Il grande e GROSSO uomo e Sprecare un proprio talento come forma di protesta.



Con le date di Roma e Misano Adriatico, Umarell invita il suo pubblico a vivere un ultimo, intenso capitolo di un tour estivo che ha saputo cogliere e tradurre in musica tutte le sfumature della crescita e del cambiamento.