Malika Ayane torna con il nuovo album Cicale e annuncia un tour nei teatri

Malika Ayane, una delle voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna con un nuovo album di inediti intitolato Cicale, pubblicato a cinque anni di distanza dall'ultimo lavoro discografico. Il disco uscirà venerdì 18 settembre per Carosello Records (in licenza a M.A.S.T./Believe) ed è già disponibile in pre-save e pre-order online.

Cicale include dieci brani originali e vede tra le collaborazioni anche quella con Dargen D'Amico nel pezzo Diversamente. La tracklist comprende: Finalmente, Animali notturni, È andata così, All'improvviso ci verrà da ridere, Diversamente feat. Dargen D'Amico, Detto tra noi, Probabile, Come la prima volta, Una possibilità, Primavera in città.

Il nuovo disco è stato anticipato in radio dal singolo Detto tra noi, che segue le pubblicazioni recenti Una possibilità - già presentato nei principali festival estivi - e Animali notturni, brano applaudito all'ultimo Festival di Sanremo e accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana.

Per festeggiare l'uscita dell'album, Malika Ayane incontrerà i fan con un instore tour che toccherà molte delle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Bari, Genova, Bologna, Palermo e Napoli, tra settembre e ottobre. Ogni appuntamento offrirà l'opportunità ai fan di ricevere il nuovo album autografato e vivere un momento speciale con l'artista.

Da novembre Malika Ayane sarà protagonista anche di una tournée teatrale, prodotta da Friends & Partners e Magellano Concerti, che la porterà nei più importanti teatri italiani. Il tour inizierà il 1 novembre da Fermo (Teatro dell'Aquila, data zero) e toccherà, tra le altre, le città di Roma (Auditorium Conciliazione), Firenze, Milano (Teatro Arcimboldi), Torino, Catanzaro, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia e Pescara. I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso i punti vendita abituali.

Il ritorno di Malika Ayane conferma il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana, capace di unire raffinatezza, sperimentazione e grande presenza scenica. I fan e gli amanti della buona musica avranno numerose occasioni per tornare ad ascoltarla dal vivo e scoprire le nuove sonorità di Cicale.