Spotify lancia Fresh Finds Forward: sostegno a 10.000 artisti indipendenti ogni anno

Spotify ha annunciato il lancio di Fresh Finds Forward, un nuovo programma dedicato agli artisti indipendenti emergenti che ogni anno supporterà circa 10.000 nuovi talenti. Pensato come un'evoluzione del celebre ecosistema di playlist Fresh Finds, il progetto mira a fornire non solo visibilità editoriale, ma anche risorse, strumenti e una rete di supporto concreta a chi muove i primi passi nel settore musicale.

Gli artisti selezionati avranno accesso anticipato a funzionalità esclusive di Spotify, un badge dedicato sui loro profili, e l'opportunità di partecipare a eventi di formazione e networking, sia online che dal vivo. Sono previste collaborazioni in ambito tour e video musicali, oltre al pass Premium per piattaforme di produzione musicale come LANDR Studio Pro e Splice. Un aspetto innovativo del programma riguarda anche il benessere e la salute mentale degli artisti, che potranno usufruire di sei mesi di terapia gratuita tramite la piattaforma BetterHelp.

Il programma Fresh Finds, nato dieci anni fa, ha già aiutato oltre 80.000 artisti in 127 Paesi a emergere grazie ad un sistema di playlist curato dal team editoriale di Spotify e orientato alla scoperta di nuovi talenti senza contratto discografico. Musicisti come Laufey, Clairo, ROLE MODEL, Ethel Cain e Omar Apollo hanno trovato visibilità globale proprio grazie alle playlist Fresh Finds. Negli ultimi anni, anche nomi come sombr, Doechii, Japanese Breakfast, Ice Spice e Wet Leg sono stati candidati nella categoria Best New Artist dopo il loro passaggio nel programma.

Dal 2024, Fresh Finds ha generato oltre 128 milioni di scoperte artistiche, con quasi il 70% degli ascoltatori che sentiva un determinato artista per la prima volta. Più della metà dei talenti selezionati è stata inserita successivamente in playlist chiave come New Music Friday, RapCaviar e Lorem, accrescendo ulteriormente la propria notorietà.

Secondo Joe Hadley, Global Head of Music Content and Partnerships di Spotify, la missione del progetto è aiutare gli artisti emergenti a incontrare un pubblico nuovo nel momento giusto. In una dichiarazione integrale, Hadley afferma: Fresh Finds ha sempre puntato ad individuare gli artisti in un momento cruciale del loro percorso per aiutarli a raggiungere nuovi ascoltatori al momento giusto. Abbiamo trascorso anni ad ascoltare ciò di cui gli artisti indipendenti hanno realmente bisogno, e da quei confronti ha preso forma questo programma. Fresh Finds Forward fa tesoro di un decennio di scoperte per costruire una vera e propria rete di supporto: in questo modo gli artisti non si limitano a ottenere un posizionamento in playlist, ma ricevono i benefit, le risorse e la community necessari per valorizzare al massimo quella visibilità.

Fresh Finds Forward si differenzia dal più selettivo e personalizzato programma RADAR, rivolto a un gruppo ristretto di giovani promesse già pronte per una carriera, estendendo invece i benefici su larga scala a un maggior numero di artisti nelle fasi iniziali del loro percorso. Tutti gli artisti inseriti in una qualsiasi playlist Fresh Finds dal 1 gennaio 2026 riceveranno automaticamente l'invito a partecipare al programma tramite Spotify for Artists e, una volta iscritti, godranno per dodici mesi di tutti i vantaggi offerti.

Per chi desidera entrare a far parte di Fresh Finds, la strada migliore resta proporre la propria musica con un pitch mirato agli editor attraverso Spotify for Artists, sperando così di essere selezionato per un percorso di crescita unico nel suo genere.