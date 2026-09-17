Svelato il trailer della seconda stagione di Knife Edge: la corsa alla stella Michelin su Apple TV

Apple TV ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di Knife Edge - Per una Stella Michelin, la docuserie candidata ai BAFTA prodotta da Gordon Ramsay e Studio Ramsay Global. Il programma, condotto da Jesse Burgess, celebre esperto di cibo e viaggi e co-fondatore di TopJaw, torna a immergere gli spettatori nell'intenso universo della ristorazione di alto livello, seguendo chef e ristoranti d'élite nella loro ambizione verso il massimo riconoscimento mondiale: la stella Michelin.

La nuova stagione debutterà il 25 settembre su Apple TV con i primi due episodi di un totale di otto. Burgess accompagnerà il pubblico da vicino tra le cucine più prestigiose, offrendo un accesso esclusivo a 16 ristoranti selezionati in tutto il mondo, seguiti durante un intero anno di attesa e tensione per la valutazione della Guida Michelin.

Nel corso degli episodi, la docuserie si concentra su storie con forti elementi umani ed emozionali: uno chef e la sua famiglia pronti a rischiare tutto per valorizzare la piccola isola di Guernsey, due generazioni unite nel tentativo di ottenere una stella seguendo le proprie regole, ma anche chef che rinunciano volutamente al riconoscimento per ripartire da zero in una nuova avventura, senza certezze. C'è chi trasforma ogni sera una paninoteca in un raffinato ristorante gourmet e una giovane coppia che mira a portare la cucina filippina tra le stelle in uno dei mercati culinari più competitivi degli Stati Uniti.

Le loro storie non potrebbero essere più diverse, eppure tutti si trovano ad affrontare la stessa incertezza: quando la Michelin prenderà la sua decisione, tutto ciò per cui hanno lavorato sarà stato sufficiente?

I protagonisti della stagione coprono un ampio panorama gastronomico internazionale: dalla Gran Bretagna con Vraic dello chef Nathan Davies e Ynyshir dello chef Gareth Ward nel Galles, alla Florida con Calusso, COTOA e Stubborn Seed diretti rispettivamente dagli chef Jonathan Kaiser, Alejandra Espinoza e Jeremy Ford. In Brasile spiccano i progetti di Claude e Thomas Troisgros con Madame Olympe e Oseille a Rio de Janeiro, oltre ad Evvai a San Paolo con Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili, tutti impegnati nella corsa fra tradizione, innovazione e sogni di tripla stella.

In Francia, Mallory Gabsi a Parigi mira a raggiungere la seconda stella grazie al supporto del mentore Yannick Alléno, mentre Erre in Borgogna punta al debutto stellato nel suo primo anno di apertura. I Paesi nordici sono rappresentati dallo sforzo di Adam Dahlberg e Albin Wessman a Stoccolma nell'impresa di riottenere la stella in soli 52 giorni e dallo chef Niklas Ekstedt, che spinge oltre i limiti della cucina senza elettricità.

La Germania partecipa con L.A. Jordan a Deidesheim e tulus lotrek a Berlino nella personale rincorsa alle tre e due stelle rispettivamente, mentre la California offre il racconto dell'ascesa di Restaurant Naides a San Francisco con la sua cucina filippina contemporanea e del sorprendente Troubadour Bread & Bistro di Healdsburg, dove pane e creatività si incontrano in un esclusivo menu degustazione.

La serie è diretta da James Callum. Apple TV offre serie, documentari e film di alta qualità, con contenuti originali pluripremiati a livello internazionale. Il servizio di streaming, accessibile su una vasta gamma di dispositivi, continua a consolidare la sua reputazione nel panorama dell'entertainment globale.

Knife Edge - Per una Stella Michelin si conferma un viaggio avvincente tra passione, sacrificio e i sogni di chef e brigate in tutto il mondo, dove l'obiettivo non è solo una stella, ma entrare a pieno titolo nella storia della grande cucina.