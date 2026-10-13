OMODA & JAECOO al Salone di Parigi 2026 con le novità OMODA 4 e OMODA 5 NEXT

OMODA & JAECOO presentano OMODA 4 e OMODA 5 NEXT al Salone di Parigi 2026. Crossover high-tech, design CYBER MECHA e innovazione full hybrid per l'Europa.

OMODA e JAECOO presente Mondial de l'Automobile 2026 di Parigi per presentare due novità destinate a catturare l'attenzione del pubblico: OMODA 4, che debutta in Francia dopo l'anteprima italiana, e OMODA 5 NEXT, evoluzione high-tech che si mostra per la prima volta in Europa.

OMODA 5 NEXT rinnova profondamente l'estetica e la tecnologia del crossover coupé, proponendo un frontale di nuova generazione, gruppi ottici full LED a motivo fulmine e una coda dal look mecha, ispirata alla robotica. Il comfort rimane centrale, con sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, isolamento acustico potenziato e un impianto audio Sony a 8 altoparlanti, supportato da subwoofer e illuminazione ambientale a 360 gradi. Lo schermo centrale da 15,6 pollici 2K garantisce controllo totale su infotainment e funzioni di bordo, mentre il comando vocale a doppia zona consente una gestione evoluta delle principali operazioni. Altre dotazioni includono diffusore di fragranze intelligente, altoparlante Bluetooth e karaoke.

Sotto il cofano si trova la motorizzazione full hybrid SHS-H Super Hybrid, progettata per offrire efficienza nei consumi e dinamicità alla guida. La sicurezza è garantita da oltre 20 sistemi ADAS, 7 airbag e visione panoramica 540° per facilitare le manovre in ambienti complessi. La scocca, realizzata al 78% in acciaio ad alta resistenza, consolida la protezione degli occupanti.

OMODA 4, invece, si rivolge al pubblico giovane e digitale con il design CYBER MECHA, caratterizzato da fari Cyber Lightning, una striscia LED frontale, linee geometriche marcate e coda fastback. Pensato per nativi digitali ed appassionati di intrattenimento, OMODA 4 propone 19 funzioni di assistenza alla guida, tra cui il parcheggio automatico anche tramite controllo remoto (Cyber Pilot). L'assistente vocale, basato su un Large Language Model integrato, comprende le abitudini dell'utente, riconosce lo stato d'animo e personalizza le interazioni. L'abitacolo può trasformarsi in uno spazio da gaming grazie allo schermo touch da 13,2 pollici, un infotainment con oltre 20 giochi integrati e controller dedicato. Non mancano karaoke, illuminazione ambientale multicolore e un capiente bagagliaio fino a 1.126 litri.

Lo stand parigino mette in scena le due anime dei brand: OMODA si lega al mondo degli esport, come Official Automotive Partner di VALORANT Esports EMEA, con un allestimento dal taglio futuristico e interattivo; JAECOO esprime lo stile di vita outdoor, combinando richiami alla natura ed eleganza urbana.

Oltre alle novità di prodotto, OMODA & JAECOO ribadisce la loro strategia di radicamento europeo con quattro centri di ricerca e sviluppo tra Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, e il progetto industriale di produzione locale avviato in Spagna. L'azienda, attiva in 77 mercati nel mondo e in 22 mercati europei, ha superato il milione di vetture vendute in soli tre anni.



