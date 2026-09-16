Gloria il Musical: i successi di Umberto Tozzi diventano uno spettacolo nei teatri italiani

Gloria il Musical debutta dal prossimo ottobre nei più importanti teatri italiani, portando sul palcoscenico le intramontabili canzoni di Umberto Tozzi, tra gli artisti italiani più amati e conosciuti nel mondo. L'opera, che vede proprio Tozzi alla direzione musicale, propone una storia originale costruita attorno ai più grandi successi dell'artista, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico multigenerazionale.

Sarà Valeria Mancini a interpretare la protagonista Gloria, una giovane donna talentuosa con un sogno: diventare una cantante. Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Interpretare Gloria mi emoziona anche perché, per la prima volta, il personaggio impresso nell'immaginario di tantissimi grazie alla hit di Umberto Tozzi avrà un volto. Mi sento molto vicina a Gloria: è una ragazza semplice, determinata e sognatrice, che rincorre il proprio sogno con tenacia e resilienza, afferma l'attrice.

Sul palco con Valeria Mancini si esibirà un gruppo di ballerini e performer professionisti, tra cui Cristian Cesinaro, Mattia Fazioli, Anthony Finocchiaro, Jasmine Lazzoni e molti altri. La direzione musicale è affidata a Umberto Tozzi, mentre la regia è di Andrea Maia e Toni Fornari. Lo spettacolo è prodotto da GoldenStar AM e arricchito dalle coreografie di Laura Ruocco e Giulio Benvenuti, con scenografie ideate da Marco Pupin e costumi di Ivan Stefanutti.

La tournée toccherà molte città italiane: Milano, Torino, Genova, Vicenza, Roma, Bologna, Assisi, Trieste, Montecatini Terme, Napoli, Bari, Taormina, Palermo e Firenze, con nuovi appuntamenti previsti in arrivo. I biglietti sono già disponibili in prevendita online.

La trama di Gloria il Musical racconta la storia di una giovane donna che, contro le aspettative familiari, sceglie di seguire il proprio sogno musicale, affrontando amori, contrasti, cadute e rinascite. Una narrazione moderna che rappresenta il percorso umano e artistico della protagonista, sulle note delle canzoni che hanno segnato la memoria collettiva italiana e internazionale.

Dalla pubblicazione nel 1979, la canzone Gloria ha conquistato le classifiche internazionali e continua a essere scelta come colonna sonora per film e serie tv di successo come Flashdance, The Wolf of Wall Street, Glee e La Casa di Carta. Il musical si inserisce nella programmazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si propone come una produzione tutta italiana che guarda anche al pubblico internazionale.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti, più di 2000 concerti e 300 brani incisi, Umberto Tozzi porta per la prima volta il suo repertorio in un musical che ne celebra la carriera e l'eredità artistica. Il pubblico potrà rivivere le emozioni di hit senza tempo, in uno spettacolo pensato per emozionare e coinvolgere intere generazioni.