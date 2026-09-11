Opel Corsa GSE: la rinascita elettrica della hot hatch da 281 CV

Opel rivitalizza il segmento delle hot hatch con la nuova Corsa GSE, un modello completamente elettrico che promette emozioni e prestazioni da vera sportiva moderna.

Con una potenza di 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm, la nuova Corsa GSE raggiunge i 100 km/h in soli 5,5 secondi, più rapidamente di qualsiasi altra Opel attualmente in produzione. Il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (capacità utilizzabile 51 kWh) garantisce un'accelerazione scattante e una velocità massima di 180 km/h, portando nella mobilità elettrica il carattere deciso delle piccole sportive Opel del passato.

Il design della Corsa GSE colpisce per dettagli aggressivi: paraurti anteriore e posteriore dedicati, cerchi da 18 pollici, freni Alcon ad alte prestazioni e dettagli come cinture di sicurezza gialle enfatizzano il DNA sportivo. La vettura si distingue inoltre per i passaruota allargati, tetto nero e spoiler pronunciato, mentre la livrea bianca scintillante crea un forte contrasto con finiture e inserti neri. I cerchi montano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e dietro spiccano le pinze freno gialle con logo GSE.

All'interno, la Corsa GSE reinterpreta in chiave moderna lo stile delle classiche hot hatch Opel, con sedili sportivi rivestiti in Alcantara e cuciture a contrasto, cinture giallo brillante e dettagli raffinati su volante, portiere e plancia. Il display digitale fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni, tra cui valori G, accelerazioni e dati sulla batteria, mentre il touchscreen centrale da 10 pollici permette di personalizzare facilmente l'esperienza di guida.

L'esperienza di guida è affidata a tre differenti modalità: Sport, per le massime prestazioni con messa a punto ottimizzata per la pista; Normal, con 170 kW (231 CV) e assetto sportivo; Eco, per la massima efficienza energetica. La trazione anteriore con differenziale a slittamento limitato Torsen e il telaio specifico GSE assicurano maneggevolezza, stabilità e un feeling di guida diretto. Un sofisticato sound sportivo attivo, studiato appositamente per la Corsa GSE, accompagna la guida adattandosi a velocità e accelerazione.

Numerose dotazioni di comfort e tecnologia aumentano la praticità dell'uso quotidiano: sedili e volante riscaldati, telecamera posteriore a 180 gradi, cruise control adattivo, sistema Keyless Entry & Start e caricatore bidirezionale a bordo (V2L), che permette di utilizzare la batteria dell'auto anche come fonte di energia per dispositivi esterni.

La nuova Opel Corsa GSE celebra così la tradizione sportiva del marchio reinterpretandola in chiave completamente elettrica, rafforzando l'identità delle hot hatch per gli appassionati di guida dinamica e tecnologia innovativa. Il modello sarà ordinabile a breve e farà il suo debutto pubblico al Salone dell'Auto di Parigi a ottobre.