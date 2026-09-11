Suzuki GSX-R1000R Stealth: la supersportiva nera in edizione limitata da 10 esemplari

Suzuki sorprende gli appassionati delle due ruote presentando una nuova versione esclusiva della sua celebre supersportiva: la GSX-R1000R Stealth. Questa serie speciale, svelata in anteprima al Salone Auto Torino, si distingue per la sua livrea completamente nera e una dotazione dal carattere fortemente sportivo, pensata per chi cerca unicità ed emozioni forti su strada e in pista.

La GSX-R1000R Stealth viene proposta in soli 10 esemplari numerati, ognuno contraddistinto da una speciale targhetta con logo Stealth e numero progressivo, per rendere ancora più esclusivo il possesso di questa moto. Il modello è ordinabile únicamente online al prezzo di 21.690 euro a partire dalle 10.30 di venerdì 11 settembre.

L'estetica total black reinterpreta elegantemente la supersportiva Suzuki con una combinazione di superfici nero lucido e nero opaco, accompagnata da dettagli tono su tono che danno alla moto una personalità decisa e raffinata. L'ispirazione arriva dalla Stealth Line Suzuki del settore marine, famosa per stile ed eleganza sportiva.

La dotazione esclusiva della GSX-R1000R Stealth comprende scarico Akrapovič in titanio, cupolino fumé, cover monoposto e alette in carbonio. Ogni componente è pensato per enfatizzare la vocazione racing e aumentare il valore di una due ruote destinata a una clientela attenta e appassionata.

Sotto la carrozzeria si cela il motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm³, con raffreddamento a liquido e distribuzione DOHC, dotato del sistema SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) per la fasatura variabile delle valvole. Il comando elettronico ride-by-wire e le tecnologie derivate dalle competizioni assicurano prestazioni elevate tanto su strada quanto in pista.

Sul fronte elettronico, la GSX-R1000R Stealth dispone di traction control regolabile, launch control, quick shifter bidirezionale e diversi riding mode per adattarsi alle esigenze del pilota e alle varie situazioni di guida. A completare il pacchetto, telaio racing in alluminio, sospensioni di alto livello e impianto frenante Brembo per garantire massima precisione, stabilità e sicurezza.



