Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra: vendite in Europa crescono oltre il 50%

Samsung Electronics celebra un nuovo importante risultato nel mercato degli smartphone pieghevoli. Dal debutto commerciale, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno registrato complessivamente un aumento delle vendite del 50% in Europa rispetto alla precedente generazione Galaxy Z Fold7. Un dato che conferma la crescente attenzione dei consumatori nei confronti della tecnologia foldable e il ruolo di primo piano di Samsung nello sviluppo di questa categoria.

La nuova gamma Samsung Galaxy Z8 sembra aver conquistato non soltanto gli utenti già affezionati al marchio, ma anche un numero sempre maggiore di consumatori provenienti da altri produttori. Un segnale particolarmente significativo arriva da Galaxy Z Flip8: il 20% degli acquirenti ha effettuato il passaggio da uno smartphone di un altro brand, spesso scegliendo per la prima volta un dispositivo pieghevole.

Il dato evidenzia come il segmento degli smartphone foldable stia progressivamente uscendo dalla propria dimensione di nicchia. Design, nuove modalità di utilizzo e funzionalità evolute sembrano infatti rappresentare elementi sempre più convincenti per chi è alla ricerca di un'esperienza mobile differente da quella offerta dai tradizionali smartphone.

A rafforzare questo scenario contribuisce anche il crescente interesse verso i modelli Fold. Rispetto alla generazione Galaxy Z Fold7, Samsung ha registrato un incremento di tre volte degli utenti che sono passati dalla serie Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold8. Un risultato che testimonia la capacità dell'ecosistema Galaxy Z di intercettare esigenze differenti, offrendo formati e modalità d'uso pensati per pubblici diversi.

Particolarmente significativo è anche il dato relativo agli utenti provenienti dal mondo Apple. Il numero di utenti iPhone che hanno scelto Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Flip8 è aumentato del 60% rispetto alla precedente generazione. La crescita conferma quindi l'interesse verso gli smartphone pieghevoli anche da parte di consumatori abituati a dispositivi appartenenti a ecosistemi differenti.

Con la progressiva maturazione del mercato foldable, diventa sempre più evidente come non esista un unico formato capace di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. Portabilità, produttività su uno schermo più ampio, intrattenimento, creatività e praticità quotidiana sono priorità che possono variare sensibilmente da persona a persona.

È proprio su questa diversificazione delle esigenze che Samsung ha sviluppato la nuova serie Galaxy Z8, frutto di otto generazioni di innovazione e dell'esperienza raccolta attraverso milioni di utenti in tutto il mondo. Un percorso che ha permesso all'azienda di intervenire non soltanto sull'hardware, ma anche sul software, sull'affidabilità e sulle modalità con cui i diversi formati pieghevoli possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni.

La strategia di Samsung punta così a rendere gli smartphone pieghevoli sempre più versatili e accessibili, combinando produttività, creatività e intrattenimento in un'unica esperienza mobile. Il successo commerciale della gamma Galaxy Z8 rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e conferma l'obiettivo dell'azienda di accelerare la diffusione degli smartphone foldable, continuando a ridefinire i confini dell'innovazione nel settore mobile.