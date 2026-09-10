Changan protagonista al Salone Auto Torino 2026: anteprima assoluta per Deepal S07 MY26

Changan si distingue al Salone Auto Torino 2026 presentando le sue ultime novità per il mercato italiano, guidate dall'anteprima del SUV elettrico Deepal S07 MY26. Accanto a questo modello debutta il Deepal S05 Ultra Hybrid e trova spazio anche il Deepal S05 BEV, tutti disponibili in Piazza Castello con possibilità di test drive.

Il Deepal S07 MY26 si presenta come un SUV 100% elettrico di segmento D, progettato nel Changan Design Center Europe di Torino, e promette fino a 500 km di autonomia, ricarica rapida fino a 200 kW (dal 30% all'80% in soli 15 minuti) e tecnologie evolute per una guida confortevole e coinvolgente. Il motore elettrico sviluppa 190 kW (258 CV), accelerando da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Il comfort a bordo è garantito da sospensioni adattive FSD più HRS e dettagli raffinati come il tetto panoramico di 1,9 m2, schermo touchscreen da 15,6 pollici orientabile e sistemi avanzati di assistenza, tra cui AR HUD e telecamere 360°. Il bagagliaio posteriore offre 510 litri di spazio, più un frunk anteriore da 125 litri.

La gamma Changan prosegue con il Deepal S05 Ultra Hybrid, dotato della nuova tecnologia Ultra-Hybrid capace di abbinare un'autonomia elettrica fino a 100 km a prestazioni di viaggio eccellenti (fino a 1.060 km totali). Il sistema combina un motore a benzina da 1,5 litri e uno elettrico da 172 kW, con batterie LFP da 18,4 kWh ricaricabili rapidamente (dal 30% all'80% in 15 minuti in DC). L'autonomia è supportata anche dalla funzione Vehicle-to-Load e dalla possibilità di trainare fino a 1,6 tonnellate.

Il Deepal S05 BEV completa la gamma italiana come SUV 100% elettrico compatto, moderno e pratico, con autonomia fino a 485 km e batteria LFP da 68,8 kWh che si ricarica in tempi ridottissimi. Disponibile anche in versione AWD, raggiunge lo 0-100 km/h in soli 5,5 secondi e si distingue per il suo design premiato, sia all'iF Design Award che ai TADA 2025.

Tutti i modelli sono stati ideati a Torino presso il Design Center europeo di Changan, centro nevralgico per la progettazione a livello globale e realtà attiva da oltre 20 anni con oltre 300 designer. Giuseppe Graziuso, Direttore Vendite e Sviluppo Rete per Changan in Italia, sottolinea: La presenza al Salone Auto Torino 2026 è un passaggio importante nel percorso di crescita di Changan in Italia, ma per noi ha anche un significato speciale. Torino è infatti una città profondamente legata alla nostra identità: qui, dal 2003, ha sede il Changan Design Center Europe, dove è stata disegnata l'intera gamma oggi proposta sul mercato italiano. Essere presenti a Torino con tutti i nostri modelli significa quindi portare in questa città una parte concreta del DNA di Changan. È proprio questo che ci distingue dagli altri players dell'automotive: un design tutto europeo che nasce qui, in Italia, unito ad una tecnologia globale. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare al pubblico del Salone tutte le nostre ultime novità di prodotto, a partire da CHANGAN DEEPAL S07 BEV MY26, che presentiamo qui per la prima volta, CHANGAN DEEPAL S05 BEV e poi CHANGAN DEEPAL S05 ULTRA HYBRID, che affianca alla nostra offerta 100% elettrica una soluzione capace di combinare efficienza, basse emissioni e grande libertà di percorrenza. Il mercato italiano è strategico per il nostro sviluppo e continueremo a investire per costruire una presenza solida e duratura nel Paese, attraverso prodotti competitivi, una rete commerciale in espansione e servizi di vendita e after-sales efficienti e affidabili.

La strategia di Changan per l'Italia si fonda su qualità, assistenza e soddisfazione del cliente. La rete di vendita conta già 51 showroom sul territorio, con l'obiettivo di arrivare a 70 entro fine anno, e con centri di post-vendita associati. Presente anche un hub logistico ricambi all'avanguardia in provincia di Verona, che assicura consegne rapide e copertura nazionale. Tutti i modelli possono contare su una garanzia di sette anni o 160.000 km sul veicolo e otto anni o 200.000 km sui componenti elettrici, oltre a 24 mesi di assistenza stradale gratuita in tutta Italia ed Europa.

Per settembre 2026 sono attive offerte promozionali competitive. Il listino di Deepal S07 BEV MY26 parte da 46.990 euro, con promozione lancio a 42.990 euro per chi sceglie il finanziamento, mentre Deepal S05 Ultra Hybrid da 33.990 euro scende a 29.490 euro in promozione e Deepal S05 BEV da 36.990 euro arriva a 32.990 euro. Sono disponibili offerte di finanziamento e leasing flessibili, realizzate con Findomestic BNP Paribas, dedicate sia a privati che ad aziende.