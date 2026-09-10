Mazda CX-6e: il nuovo SUV elettrico conquista la scena con 484 km di autonomia

La nuova Mazda CX-6e segna un passo importante nell'espansione della gamma elettrica del marchio, offrendo un SUV di medie dimensioni completamente elettrico e progettato per soddisfare le esigenze del pubblico europeo. Con una silhouette slanciata e il caratteristico design Kodo, la CX-6e riprende l'idea di Arte in movimento e abbina stile, comfort e funzionalità a una tecnologia all'avanguardia.



L'innovazione parte dal powertrain elettrico, con una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh che alimenta un motore posteriore da 190 kW (258 CV). L'autonomia raggiunge fino a 484 km secondo il ciclo WLTP, consentendo viaggi prolungati senza compromessi. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10% all'80% in circa 24 minuti grazie a una potenza massima di 200 kW, mentre la ricarica in alternata è facilitata dal caricatore di bordo da 11 kW.



La nuova Mazda CX-6e porta il nostro approccio umanocentrico nell'era dell'elettrificazione, coniugando design, piacere di guida e tecnologie avanzate per i clienti europei, ha dichiarato Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe. Sviluppata grazie alla stretta collaborazione tra i team in Europa, Giappone e Cina, la CX-6e riunisce competenze globali e una profonda conoscenza delle aspettative dei clienti europei. Grazie al suo carattere distintivo, alla motorizzazione elettrica e a una dinamica di guida messa a punto specificamente per le strade europee, rafforza ulteriormente l'approccio multi-solution di Mazda all'elettrificazione.



L'estetica raffinata si fonde con interni spaziosi e tecnologici, dove spicca un touchscreen ultrawide da 26 pollici, head-up display, riconoscimento vocale e controlli gestuali. Il sistema di infotainment supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre la sicurezza è garantita da una suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida e da un impianto audio da 23 altoparlanti.



La dinamica di guida riflette la filosofia Mazda Jinba Ittai, offrendo trazione posteriore, telaio messo a punto per le strade europee e una maneggevolezza reattiva. Dettagli come le superfici modellate per interagire con la luce, la vernice di lancio Nightfall Violet e la cura artigianale dei maestri Takumi si notano a prima vista.



Sul fronte delle offerte, la CX-6e viene proposta a un prezzo promozionale di 44.500 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, inclusi due tagliandi gratuiti. Per le aziende è disponibile una formula di noleggio a lungo termine tramite Mazda Rent, con rate a partire da 489 euro al mese (IVA esclusa).



La Mazda CX-6e è già disponibile nelle concessionarie ufficiali. Coniugando design distintivo, tecnologie avanzate e prestazioni elettriche, rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di mobilità sostenibile nel mercato europeo.