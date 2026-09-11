X Factor 2026 parte col botto: ascolti e interazioni social in crescita

X Factor 2026 ha acceso le luci sull'Allianz Cloud di Milano, segnando l'inizio di una nuova avventura musicale densa di novità e successi. Il debutto della stagione ha visto Giorgia alla conduzione insieme a una giuria rinnovata, formata da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama. I numeri sorridono al talent show di Sky Original prodotto da Fremantle: la prima puntata delle Auditions ha raccolto oltre 735mila spettatori e raggiunto il 3,7% di share, registrando un aumento del 7% rispetto all'anno precedente.

Sui social il fenomeno X Factor risulta ancora più evidente: le interazioni sono cresciute del 17% nell'audience TV e del 20% sui social in modalità Same Day, consolidando lo show come il contenuto non calcistico più discusso della giornata. Solo in TV sono stati oltre un milione i contatti unici, con una permanenza del 60%, in crescita di cinque punti sul 2025.

La serata delle prime Auditions è stata ricca di talento e colpi di scena. Diversi concorrenti hanno conquistato i giudici e hanno già il pass per il Bootcamp. Tra le esibizioni più apprezzate, spicca la 30enne romana Elisa Benetti che ha emozionato con una versione flamenco di "¡Ay, Paquita!" di ROSALÍA, ottenendo i primi quattro sì della serata. Veronica Bruganelli, 20 anni da Marotta, ha convinto tutti con l'intensa "Voilà" di Barbara Pravi, meritando un commento speciale: Non so il francese ma ho scelto questa canzone perché ho imparato questa canzone insieme a mia nonna e perché parla di un sogno, quello di cantare. La sua forza e sensibilità le hanno regalato applausi calorosi e il ticket per la prossima fase.

Il rock dei sassaresi Mad-Dog, una band giovane composta da ragazzi tra i 17 e 20 anni, ha saputo catturare il palco con "Brianstorm" degli Arctic Monkeys, strappando 4 sì e i complimenti della giuria. Da segnalare l'intensità di Danny Anania, 25 anni, che ha commosso i giudici con il suo inedito "Quelli sbagliati" dedicato alla madre, in una performance particolarmente apprezzata anche da Irama: Basta un attimo ai giudici per capire che Danny ha qualcosa da dire.

Tra gli altri promossi spiccano Matteo Marcus Bok con il classico "La mia storia tra le dita", i torinesi D!PS, la romana Benedetta Stigi con l'emozionante "Filippo" al pianoforte, il giovane Stefano Camuffo con un'energica "Enemy" degli Imagine Dragons, Christian Cordone che ha interpretato "L'ultima notte" di Ariete e Giacomo Calò, voce potente su "Beautiful Things" di Benson Boone. Alanis Fiscarelli ha proposto una personale versione di "Nessuno mi può giudicare", mentre Giorgia Cappelletti ha portato energia elettro-pop su "Use Somebody".

Hanno raggiunto il Bootcamp anche Lorena Luca e Camilla Tradardi, approvate con tre sì, ma dovranno impegnarsi per convincere pienamente Irama. Il viaggio di X Factor 2026 è appena iniziato e si preannuncia intenso e coinvolgente. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, mentre le puntate saranno disponibili anche in chiaro nei giorni successivi su TV8 e Cielo. Giudici e conduttrice continuano la loro ricerca di talento, tra emozioni, sogni e tanta musica.