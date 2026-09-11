Suzuki svela la nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT al Salone Auto Torino

Suzuki ha presentato al pubblico la nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT durante il Salone Auto Torino 2026, confermando la propria leadership nel segmento dei SUV ibridi di medie dimensioni.

Il modello si distingue per un design completamente rinnovato, con linee moderne e decise, un frontale inedito, gruppi ottici Full LED e cerchi da 18 pollici. La presenza su strada è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di tre nuove colorazioni - Bianco, Grigio Avio e Verde - che si aggiungono al classico Nero.

La nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid introduce un sistema Plug-in Hybrid avanzato, che associa un motore benzina da 2.5 litri a due unità elettriche, supportati da una nuova batteria di trazione da 22,7 kWh per una potenza complessiva di 309 CV. Le prestazioni sono di alto livello, con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, offrendo al contempo i vantaggi della propulsione elettrificata nell'utilizzo quotidiano.

La trazione integrale elettrica AllGrip E-Four garantisce sicurezza, stabilità e controllo in ogni condizione, regolando la coppia tra asse anteriore e posteriore. Sono disponibili le modalità di guida Normal, Eco, Sport e Trail, per adattarsi a diverse esigenze di viaggio.

A bordo, Suzuki punta sull'innovazione con un cockpit digitale di ultima generazione, un quadro strumenti da 12,3 pollici, un display centrale da 12,9 pollici e Head-up Display. Il sistema infotainment supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, includendo funzionalità avanzate di connettività e comandi vocali.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione è estremamente ricca, integrando numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui attentofrena (pre-collisione), failafila (cruise control adattivo), guidadritto (mantenimento e avviso superamento corsia), guardalastrada (monitoraggio conducente) e la telecamera a 360 gradi.

La nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT è proposta al lancio a 51.400 euro chiavi in mano, con un vantaggio cliente di 4.500 euro per contratti siglati entro il 30 settembre 2026 (IVA e MSS incluse, IPT e PFU escluse).

Presso lo stand Suzuki, oltre alla nuova Across, sono esposti anche la eVITARA, primo SUV 100% elettrico della Casa, la Swift Hybrid, la S-Cross Hybrid e la Vitara Hybrid. I visitatori possono scoprire le tecnologie Suzuki, dalla trazione integrale AllGrip ai sistemi ADAS e alle soluzioni di connettività per una guida sicura e intelligente.

Anche il mondo delle due ruote è protagonista, con l'anteprima nazionale della GSX-R1000R Stealth e della nuova SV-7GX, che sarà disponibile per test ride presso l'area dedicata ai Giardini Reali Bassi. Gli appassionati potranno valutare dal vivo le innovazioni di Suzuki tanto nell'auto quanto nella moto, in un'esperienza all'insegna della sicurezza, dell'efficienza e del piacere di guida.