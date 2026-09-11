Marelli celebra l'elettronica nel motociclismo al FIM Racing Motorcycle Museum

L'evoluzione dell'elettronica nel motociclismo sportivo trova il suo spazio d'onore al FIM Racing Motorcycle Museum grazie a una nuova esposizione permanente firmata Marelli. L'azienda, protagonista mondiale della tecnologia automotive, ha scelto di raccontare la storia e le conquiste dell'elettronica applicata alle competizioni motociclistiche, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso i progressi compiuti nel tempo.

La mostra presenta una rassegna esclusiva delle unità di controllo elettronico (ECU) sviluppate da Marelli per i principali campionati motociclistici internazionali. Questi componenti, diventati ormai il cuore pulsante delle moto da corsa moderne, sono messi in evidenza per mostrare come la tecnologia abbia trasformato il modo di concepire le prestazioni e la raccolta dati nel motorsport.

Nel percorso espositivo, Marelli mette in luce il ruolo decisivo dell'elettronica nell'ottimizzare le performance, la sicurezza e l'affidabilità dei veicoli da corsa, sottolineando il proprio coinvolgimento di lunga data nelle principali competizioni del panorama mondiale. L'esposizione ripercorre decenni di innovazione, mettendo in risalto il contributo fondamentale che le soluzioni sviluppate dall'azienda hanno apportato al settore delle corse motociclistiche.

La collaborazione tra Marelli e il FIM Racing Motorcycle Museum è pensata per celebrare il passato, il presente e il futuro del motociclismo sportivo, offrendo uno sguardo dettagliato all'evoluzione delle unità elettroniche e alla loro influenza sulla competizione. L'iniziativa vuole coinvolgere appassionati e curiosi, mostrando come i dati e l'intelligenza dei sistemi digitali abbiano rivoluzionato il motorsport e continuino a guidare l'innovazione nella disciplina.