MAK al Salone del Camper 2026: Kit Camper, novità e Cairoli

Il popolo del caravanning ha il suo appuntamento fisso, e anche quest'anno MAK risponde presente. Dal 12 al 20 settembre 2026 l'azienda di riferimento in Europa nel mercato delle ruote in lega per l'aftermarket torna al Salone del Camper di Parma, una delle manifestazioni più importanti in Italia e in Europa per il mondo del turismo outdoor. L'azienda italiana sarà allo Stand H025/H026 del Padiglione 02 con uno spazio espositivo ancora più ampio, dedicato al meglio della collezione 2026 per camper, van, veicoli Heavy Duty e vettura, affiancata dalle soluzioni No Problem Kit e MATE.

Grandi protagonisti dell'edizione 2026 saranno i Kit Camper proposti da MAK: abbinamenti ruota, pneumatico e profilo passaruota che consentono l'omologazione su strada anche per diametri maggiori rispetto a quelli indicati nel libretto del proprio veicolo. In accoppiata agli pneumatici All-Terrain Lodertire AT#1 nelle misure 235/55R18 (7.5x18 pollici) e 235/60R17 (7.0x17 pollici) e al nuovo Kit Fender Extender, il profilo passaruota per camper e van su base Fiat Ducato, è infatti finalmente possibile installare le proposte MAK per camper fino a 18 pollici. Il claim scelto dall'azienda dice tutto: "Bigger is Better".

La selezione esposta allo stand prevede i modelli progettati appositamente per supportare il peso di camper, Heavy Duty, 4x4, pick-up e van, con una portata che per ogni singola ruota, nelle applicazioni camper, può arrivare fino a 1.350 kg. In vetrina ci saranno Nomad, Overland, Load 5, Stone 5 e 6, Express, Gravel, Peak, Safari 6 e la novità 2026 Legend, la ruota sviluppata insieme al nove volte campione del mondo di motocross Antonio Cairoli, Ambassador MAK e vera leggenda delle ruote tassellate, dal quale il progetto prende il nome e la vocazione.

E proprio Tony Cairoli sarà il protagonista dell'appuntamento più atteso allo stand: sabato 12 settembre, alle 12 e alle 16, MAK ospiterà il proprio Ambassador per un firma-copie che regalerà a fan e tifosi un momento di incontro unico, con la possibilità di raccogliere l'autografo del campione siciliano.

La selezione si completa con sei tra le più interessanti ruote vettura, tra cui la novità 2027 MAK NRG, proposta in 19 e 20 pollici e dedicata agli amanti delle auto di media dimensione con pacchetto estetico sportivo, declinata in quattro finiture tra le quali spicca l'inedita e intrigante Frozen Sand, esposta in anteprima allo stand di Parma.

L'offerta non si ferma alle ruote in lega. All'interno dello stand troverà ampio spazio anche No Problem Kit, il marchio dedicato alle soluzioni d'emergenza pensate per affrontare gli imprevisti su strada in modo sicuro, pratico e immediato. Oltre ai Kit Ruota di Scorta pensati per van e camper su base Fiat Ducato e Ford Transit, l'azienda porterà in fiera una novità interessante: il No Problem Kit EZ Drive, un kit d'emergenza completo di tutto il necessario per le esigenze on-the-road, con kit attrezzi, estintore, antipioggia, guanti, torcia LED, etilometro, martello frangivetro, guanto raschia ghiaccio e panno in microfibra, il tutto in una borsa dotata di due pratiche strisce in velcro per il fissaggio nel baule. Completano la gamma le calze da neve Multigrip The Original, Multigrip Light 2.0 e le EZ Snow Socks Urban, tutte testate e omologate secondo la normativa UNI EN 16662-1:2020. Per chi vuole giocare d'anticipo sulla stagione invernale, in fiera sarà possibile acquistare le Multigrip Light Snow Socks al prezzo speciale riservato ai visitatori di 35 euro IVA inclusa.

Chiude il cerchio l'offerta MATE dedicata ai sensori TPMS e alla diagnostica, con i Retrofit HT602 Truck e Retrofit P451 Pickup, pensati appositamente sia per i veicoli a quattro sia a sei ruote come camper, pick-up, rimorchi e autocarri. Non mancherà infine l'intrattenimento: per tutta la durata della manifestazione i visitatori potranno mettersi alla prova con il Minigolf MAK, un'area engagement all'interno dello stand dove precisione e un pizzico di fortuna permetteranno di aggiudicarsi un gadget del marchio.