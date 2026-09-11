BMW celebra i 100 anni del Nürburgring con una serie esclusiva M e Motorrad

BMW presenta l'edizione speciale 100 Jahre Nürburgring con 6 auto M e 3 moto M, unite da tecnologia d'avanguardia e un design esclusivo in verde Nürburgring.

Per il centenario del Nürburgring, previsto nel 2027, BMW M e BMW Motorrad svelano la straordinaria edizione anniversario 100 Jahre Nürburgring, una serie limitata composta da sei modelli BMW M e tre modelli BMW Motorrad M che omaggia uno dei luoghi simbolo della guida sportiva e dell'innovazione tecnica.

Questa edizione esclusiva nasce per celebrare la storica unione tra BMW e il leggendario circuito, vero e proprio tempio di performance, precisione e dinamismo. I modelli coinvolti sono frutto delle più recenti evoluzioni tecniche di BMW M GmbH, con le versioni a sei cilindri in linea caratterizzate dall'introduzione di BMW M Ignite, la nuova tecnologia di accensione a pre-camera brevettata da BMW, capace di aumentare l'efficienza in condizioni di elevato carico e rispettare gli standard Euro 7 senza compromessi sulle prestazioni.

La gamma delle automobili include le nuove BMW M2, M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupé, M5 Sedan e M5 Touring, mentre sul fronte due ruote l'offerta vede le BMW M 1000 RR, M 1000 R e M 1000 XR. Un elemento distintivo comune a tutti i nove modelli è la verniciatura storica Nürburgring Green, sviluppata esclusivamente per questa edizione, arricchita da dettagli grafici e materiali specifici per ogni modello. Il claim scelto, "Born on the Racetrack. Made for the Streets.", rappresenta la volontà di trasferire il know-how delle competizioni su veicoli dalle prestazioni stradali eccellenti.

Le parole di Frank van Meel, CEO di BMW M GmbH, sottolineano l'importanza del circuito per il brand: "Il Nürburgring è molto più di una pista per noi - è una seconda casa per BMW M. Tutte le nostre vetture di produzione vengono testate a fondo sulla Nordschleife. Con l'Edition 100 Jahre Nürburgring celebriamo la nostra relazione lunga e di successo con il Nürburgring."

Sulla stessa linea Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, evidenzia: "La Nordschleife fa parte del DNA dei nostri modelli M da anni. Con i nostri modelli speciali per il 100° anniversario del Nürburgring rendiamo omaggio a un luogo che ha fatto la storia del motorsport e che, ancora oggi, rappresenta il legame tra pista e strada come nessun altro."

Il concept stilistico dell'edizione unisce coerenza e unicità, con la presenza del logo "100 Years", la dicitura "Nürburgring since 1927" e la sagoma del tracciato che decorano ogni veicolo. Il verde storico del Nürburgring è elemento visivo centrale, mentre grafiche, materiali e accenti colori declinano la personalità di ogni modello, tra cui dettagli verdi su ruote e calandra per le auto. A scelta, le BMW M sono disponibili anche nella colorazione Black Sapphire metallic.

Le motociclette BMW Motorrad speciali sfoggiano serbatoio verniciato con la silhouette del circuito, cover dell'airbox con marcatura "one of 100", cerchi in carbonio con banda verde Nürburgring e sella look Alcantara ricamata con il numero "100". Componenti neri come forcellone e telaio posteriore completano la livrea esclusiva.

L'attenzione agli interni è alta: le BMW M mostrano interni neri con cuciture a contrasto verdi e bianche, volante M in Alcantara per i sei cilindri e volante M forgiato per i modelli M5, entrambi con cuciture tono su tono e marcadorio centrale alle ore 12. Le moto celebrano la fibra di carbonio a vista, dettagli neri e marcature commemorative, assicurando coerenza estetica tra auto e moto senza perdere specificità.

La tecnologia BMW M Ignite, pre-camere di combustione innovative per i sei cilindri, rappresenta la principale novità tecnica di questa gamma. Introdotta nelle BMW M2, M3 e M4 dal 2026, consente una combustione più efficiente sotto stress, riduce i consumi in pista e garantisce il rispetto delle normative senza penalizzare la potenza, dimostrando la diretta derivazione dalle corse alla strada.

Ciascun modello si distingue per carattere e personalità. La BMW M2 è compatta, viscerale e pensata per la pura guida, con tetto in carbonio, sedili a guscio e grafica esclusiva; la M3 Sedan abbina versatilità e precisione, con dettagli verdi sui cerchi e inserti specifici; la M3 Touring unisce dinamicità a capacità di carico, perfetta sintesi tra prestazioni e praticità. La M4 Coupé si focalizza sulla sportività esasperata con dettagli M e tecnologia Ignite, mentre la M5 Sedan e la M5 Touring propongono la doppia anima dell'ibrido M HYBRID, prestazioni di alto livello e dettagli celebrativi come tetto e ruote con accenti verdi, o la firma della Nordschleife.

L'edizione 100 Jahre Nürburgring di BMW incarna la continua connessione tra la strada e la pista, affidandosi a soluzioni tecniche all'avanguardia e a un'estetica iconica che esalta la lunga relazione tra il brand e il leggendario circuito tedesco.