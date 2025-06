OPPO e Discovery Channel: un viaggio globale tra cultura e tradizione

OPPO rinnova il suo impegno nella promozione del dialogo interculturale attraverso l’iniziativa “Culture in a Shot”, realizzata in collaborazione con Discovery Channel. Lanciata nel 2024, l’iniziativa entra ora nel suo secondo anno, documentando culture in 15 Paesi e celebrando la diversità culturale grazie alla tecnologia fotografica di OPPO. Con oltre 70 Paesi e regioni interessati e 670 milioni di utenti a livello globale, la diversità culturale è parte fondamentale dell’identità di OPPO.

Il tema 2025 “Celebrate the Moment” porta OPPO e Discovery Channel ad esplorare festival iconici di tutto il mondo, dal Carnevale di Venezia alle tradizioni di Nauryz in Kazakistan, fino alla vibrante cultura calcistica brasiliana. Attraverso l’obiettivo degli smartphone OPPO, l’iniziativa racconta le storie dietro queste celebrazioni e come le nuove generazioni mantengono vive le tradizioni reinterpretandole in chiave contemporanea.

Un viaggio tra culture nella gioia universale del celebrare, che si apre con il leggendario Carnevale di Venezia. Una volta fondato su tradizioni aristocratiche, oggi è un evento culturale di risonanza mondiale che unisce persone di ogni provenienza. *Con le sue maschere vivaci, l’architettura senza tempo e lo spirito festoso, Venezia prende vita attraverso l’obiettivo di OPPO*.

Il viaggio prosegue in Kazakistan, dove il Capodanno tradizionale di Nauryz simboleggia rinnovamento e prosperità. *Profondamente radicato in antiche usanze, Nauryz trasforma le città in palcoscenici a cielo aperto, con musica, danze e costumi elaborati*. Elemento centrale della festa è la condivisione di piatti tipici come il kumys e il nauryz-kozhe. *Grazie alla tecnologia fotografica di OPPO, queste tradizioni prendono vita, raccontando il calore dei momenti in famiglia e la speranza di un nuovo inizio*.

In Brasile, il calcio rappresenta una celebrazione nazionale e un rituale culturale, vissuto da persone di tutte le età. *La storia del giovane calciatore Mario Cesar Conceição Faria Júnior illustra come il calcio sia il cuore pulsante della società brasiliana*. *Dalle strade agli stadi, il calcio è un ritmo condiviso che ispira i giovani e unisce la nazione*.

Oltre alle fotografie professionali, OPPO incoraggia le comunità globali a documentare e condividere la propria identità culturale. In Malesia, l’iniziativa #OPPOMalaysiaThroughTheLens, supportata dal Ministero del Turismo e della Cultura, ha documentato il festival Thaipusam. Culture in a Shot non è solo un archivio visivo, ma un invito alla partecipazione — amplificando le voci dal basso e incoraggiando le persone di tutto il mondo a sentirsi orgogliose del proprio patrimonio.